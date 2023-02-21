Фонд Ага Хана поддержит частные детсады по раннему развитию детей в КР

Вчера в Бишкеке состоялось открытие бизнес-акселерации – программы обучения для руководителей частных детсадов и образовательных курсов по раннему развитию детей Бишкека, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

"Accelerate Prosperity Кыргызстан - это инициатива Сети развития Ага Хана в Центральной и Южной Азии. Суть акселератора в том, чтобы поддерживать, помогать создавать систему предпринимателей-выпускников, которые станут успешными на рынке. Мы помогаем малому и среднему бизнесу, нуждающемуся в ускоренном развитии, и поддерживаем предпринимателей эффективными знаниями, техническим обеспечением и инвестициями в размере до 50 000 долларов. В данном случае – частным дошкольным организациям по раннему развитию детей", - пояснила vb.kg Жылдыз Исабекова, страновой директор Accelerate Prosperity.

"Раннее развитие детей – один из аспектов проекта "Местное преобразование", который уже второй год успешно работает в рамках нашей деятельности. Нам очень приятно видеть, каких результатов добиваются наши выпускники, и как благотворно полученные ими знания сказываются на образовании детей", - добавила Жылдыз Исабекова.

По ее словам, в течение месяца шел процесс приема заявок от частных дошкольных организаций по раннему развитию детей. Всего было подано 236 заявок на участие, из которых была отобрана только 31.

В течение семи недель предприниматели будут проходить интенсивную программу обучения (бизнес-акселератор), которая включает и поддержку от профессиональных бизнес-консультантов. Предприниматели, которые полностью пройдут программу обучения, смогут побороться за шанс привлечь инвестиции до $50 000 для развития своего бизнеса.

Бизнес-акселератор организован в рамках проекта "Местное преобразование", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.