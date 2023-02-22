В Бишкеке задержали двоих вымогателей (видео)

В Бишкеке оперативники задержали двух неоднократно судимых лиц, занимавшихся вымогательствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По ее данным, в феврале в органы внутренних дел обратился тридцатидевятилетний гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 февраля в вечернее время в микрорайоне "Тунгуч" под угрозой физической расправы вымогали денежные

средства. При этом злоумышленники, называя себя представителями криминального мира, применяли силу и вымогали 4000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК КР.

16 февраля 2023 года по результатам оперативной разработки проведено задержание вымогателей с поличным при получении части вымогаемых денежных средств. У задержанных подозреваемых лиц обнаружены и изъяты ранее помеченные денежные средства в размере 25 000 сомов.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны и водворены в ИВС гражданин А.уулу А., 1991 г.р., уроженец Нарынской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, и гражданин М.Т., 1993 г.р., уроженец Джалал-Абадской области. Он также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.