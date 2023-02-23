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В школах Оша хотят запретить сбор денег

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- Бермет Таалайбекова
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Cостоялась встреча вице-мэра города Оша Нурбека Кадырова с отделом образования и директорами школ. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, на встрече обсуждались такие вопросы, как сбор денег на день рождения директора школы, которое в последнее время обсуждается в соцсетях, а также случаи хищения денег в бухгалтерии отдела образования, сбор средств в школы под разными предлогами.

В совещании также приняли участие представители правоохранительных органов, которым напомнили о доведении до учителей точной и достоверной информации о соблюдении законодательства, предупреждении коррупции, проведении разъяснительной работы. В случае если факты по указанным вопросам будут зарегистрированы или будет установлено, что кто-то причастен, будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Также были даны задачи по повышению качества образования и предупреждению правонарушений среди молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/427444
Теги:
мэрия, Ош, школа, деньги
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