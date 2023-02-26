Уровень материнской смертности в ЦА снизился, а в Европе, наоборот, вырос

Каждые две минуты от осложнений, связанных с беременностью или родами, в мире умирает одна женщина. Об этом сообщается в совместном докладе ряда агентств ООН, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Эксперты отмечают, что в большинстве регионов наблюдается стагнация показателя материнской смертности либо увеличение, и только в двух – Австралии и Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Азии – произошло значительное снижение на 35 процентов и 16 процентов соответственно. В двух из восьми регионов – Европе и Северной Америке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне – уровень материнской смертности, наоборот, увеличился на 17 процентов и 15 процентов соответственно.

"Тревожная тенденция показателей материнской смертности в ряде регионов мира либо увеличились, либо остались неизменными. Среди главных причин, ведущих к смерти женщин во время беременности и родов, – сильное кровотечение, высокое давление, инфекции, связанные с беременностью, и такие заболевания, как ВИЧ/СПИД и малярия, которые могут усугубляться беременностью. Все эти осложнения можно предотвращать и лечить", - подчеркивают в ООН.

Значительный прогресс в снижении материнской смертности удалось достичь в период с 2000 по 2015 год, но после этого произошла стагнация. В 2020 году во всем мире было зарегистрировано 287 тысяч материнских смертей. Это показатель лишь не намного ниже показателя 2016 года, когда таких смертей было зарегистрировано 309 тысяч.

В целом самые высокие показатели материнской смертности по-прежнему приходятся на беднейшие регионы и страны мира, в первую очередь – те, в которых идут конфликты. В 2020 году около 70 процентов всех материнских смертей приходилось на страны тропической Африки.

Как подчеркивают в ООН, важнейшую роль в снижении материнской смертности играет первичная медико-санитарная помощь на местном уровне. Страны должны обеспечить равный для всех женщин доступ к таким важнейшим медицинским услугам, как помощь при родах, дородовая и послеродовая помощь, вакцинация детей, питание и планирование семьи.

Что касается Кыргызстана, то материнская смертность в Кыргызстане по сравнению с развитыми странами по-прежнему остается высокой. По данным Минздрава, она составила за первое полугодие 2022-го 24 процента (на 100 тысяч живорожденных).

В 2021 году в Кыргызстане во время родов и послеродовом периоде умерли 57 женщин, что на 14,6 процента меньше, чем в 2020-м, когда умерло 67 рожениц. В прошлом году количество таких трагических случаев стало еще меньше.