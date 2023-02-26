Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Уровень материнской смертности в ЦА снизился, а в Европе, наоборот, вырос

227  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Каждые две минуты от осложнений, связанных с беременностью или родами, в мире умирает одна женщина. Об этом сообщается в совместном докладе ряда агентств ООН, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Эксперты отмечают, что в большинстве регионов наблюдается стагнация показателя материнской смертности либо увеличение, и только в двух – Австралии и Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Азии – произошло значительное снижение на 35 процентов и 16 процентов соответственно. В двух из восьми регионов – Европе и Северной Америке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне – уровень материнской смертности, наоборот, увеличился на 17 процентов и 15 процентов соответственно.

"Тревожная тенденция показателей материнской смертности в ряде регионов мира либо увеличились, либо остались неизменными. Среди главных причин, ведущих к смерти женщин во время беременности и родов, – сильное кровотечение, высокое давление, инфекции, связанные с беременностью, и такие заболевания, как ВИЧ/СПИД и малярия, которые могут усугубляться беременностью. Все эти осложнения можно предотвращать и лечить", - подчеркивают в ООН.

Значительный прогресс в снижении материнской смертности удалось достичь в период с 2000 по 2015 год, но после этого произошла стагнация. В 2020 году во всем мире было зарегистрировано 287 тысяч материнских смертей. Это показатель лишь не намного ниже показателя 2016 года, когда таких смертей было зарегистрировано 309 тысяч.

В целом самые высокие показатели материнской смертности по-прежнему приходятся на беднейшие регионы и страны мира, в первую очередь – те, в которых идут конфликты. В 2020 году около 70 процентов всех материнских смертей приходилось на страны тропической Африки.

Как подчеркивают в ООН, важнейшую роль в снижении материнской смертности играет первичная медико-санитарная помощь на местном уровне. Страны должны обеспечить равный для всех женщин доступ к таким важнейшим медицинским услугам, как помощь при родах, дородовая и послеродовая помощь, вакцинация детей, питание и планирование семьи.

Что касается Кыргызстана, то материнская смертность в Кыргызстане по сравнению с развитыми странами по-прежнему остается высокой. По данным Минздрава, она составила за первое полугодие 2022-го 24 процента (на 100 тысяч живорожденных).

В 2021 году в Кыргызстане во время родов и послеродовом периоде умерли 57 женщин, что на 14,6 процента меньше, чем в 2020-м, когда умерло 67 рожениц. В прошлом году количество таких трагических случаев стало еще меньше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427509
Теги:
Европа, материнская смертность, Кыргызстан, Помощь, Минздрав, ООН, ЮНИСЕФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  