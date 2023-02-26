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В Кыргызстане отмечен максимальный рост производства яиц среди стран ЕАЭС

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане по итогам 2022 года отмечен рост производства яиц. Такие данные содержатся в аналитическом обзоре Евразийской экономической комиссии.

Согласно статистике, рост производства продукции в Кыргызстане составил 7,7 процента. Объемы производства в республике в 2022 году составили 607,8 миллиона штук.

Значительная часть произведенной продукции пришлась на сельскохозяйственные организации.

Существенный рост в производстве яиц также отмечен в Армении – на 5,4 процента. В ушедшем году в стране было произведено 749 миллионов штук, это на сто с лишним процентов больше по сравнению с показателями предыдущего года.


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URL: https://www.vb.kg/427510
Теги:
сельское хозяйство, статистика, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан, производство
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