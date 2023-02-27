240 тысяч работников КР получали зарплату ежемесячно от 22 до 66 тыс. сомов

Нацстатком Кыргызской Республики подвел итоги ежегодного обследования численности работников предприятий и организаций по размерам начисленной заработной платы. При этом распределение работников осуществлялось с применением минимального размера оплаты труда, который в 2022 году составил 2 200 сомов.

Как показали итоги обследования, в прошлом году более 240 тысяч человек, или почти половина работников (49 процентов), ежемесячно получали заработную плату в размере от 22 001 сома до 66 000 сомов.

Около 20 тысяч человек, или четыре процента от общей численности работников получали заработную плату в размере, превышающем 66 тысяч сомов. В то же время заработную плату в размере до 6 600 сомов получили более 19 тысяч человек, что составляет четыре процента.