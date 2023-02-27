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"Мы проанализируем деятельность ранее приватизированных 169 детских садов"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров представил коллективу центрального аппарата Министерства образования и науки, ректорам высших учебных заведений нового руководителя - Каныбека Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

""Система образования требует кардинальных изменений, начиная с детского сада. Мы ожидаем от министра решительных шагов по проведению реформ в системе образования, повышению уровня и качества образования, воспитанию и формированию нового поколения образованных, талантливых, конкурентоспособных на мировом рынке труда молодых сограждан. Наши дети должны владеть несколькими иностранными языками, в том числе языком программирования", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина отметил, что согласно статистическим данным, в республике проживает свыше 1 млн 107 тыс. детей до 7 лет. Всего по стране имеется 1712 детских садов, которые посещают более 199 тыс. детей.

"Ранее были приватизированы 169 детских садов, которые в данное время используются не по назначению. Необходимо проанализировать их деятельность. В течение 3 месяцев, если они не изменят профиль и не станут функционировать как детские сады, они будут переданы под управление Министерства образования и науки. Детские сады должны работать как детские сады. Помещения, которые в данное время занимают государственные структуры, будут высвобождены под детские сады. Кроме того, по республике насчитывается 570 школ, из них в первую смену работают: 81 школа в Бишкеке, 2 – в Оше, 143 – в Джалал-Абаде, 95 – в Ошской области, 90 - в Баткенской области, 73 – в Чуйской области, 29 – в Иссык-Кульской области, 18 – в Нарыне и 6 - в Таласе. На базе этих школ нужно открывать детские сады", - сказал Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров продолжил, что в 2022 году из 58 464 выпускников школ лишь 69% приняли участие в общереспубликанском тестировании. Из числа принявших участие в тестировании 57% учащихся не набрали 110 баллов.

В контексте приведенных цифр председатель кабинета министров отметил необходимость повышения качества образования в школах, усиления потенциала преподавательского состава. Кроме того, Глава Кабинета Министров подчеркнул важность подготовки кадров технических специальностей. Он напомнил о том, что в стране начинается строительство крупных проектов в сфере энергетики и транспорта.

"Нам нужно вернуть былую славу Политехнического университета. Кроме того, Национальной академии наук совместно с Министерством образования, ректорами высших учебных заведений необходимо сделать так, чтобы наука и образование служили экономике и народу. Я жду от вас реальных проектов", - сказал Акылбек Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/427571
Теги:
Акылбек Жапаров, детский сад, Бишкек
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