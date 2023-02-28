Железная леди Кыргызстана сохранила лицо и молчание

Нашумевшая встреча Садыра Жапарова с "великолепной пятеркой", кроме прощения и примирения, имела еще одно важное значение: она окончательно расставила все точки над i и показала товар лицом. Напомнила, кто есть кто, кто чего стоит и кто из бывших отцов государства на что способен.

Чем занимались экс-президенты за богато накрытым столом? Кто чем. Кто-то усиленно пытался сохранить давно потрепанный имидж. Кто-то делал вид, что вообще приехал исключительно покушать. Кто-то в своем репертуаре эпатировал публику и изображал несломленного героя, который еще себя покажет.

Своими впечатлениями от мероприятия бывшие лидеры Кыргызстана поделились с широкой общественностью. Поделились тоже в разных формах и разных выражениях. И поделились, кстати, не все.

Первым, как и положено, "отстрелялся" первый президент – Аскар Акаев. Буквально на следующий день после примирительных посиделок разразился глубокомысленной философской речью. Говорил о хороших кыргызских традициях прощения и единения, об укреплении стабильности государства, о том, что лично он ни на кого не держит ни зла, ни обиды.

Красиво сказал. Не учел только, что давным-давно позади те времена, когда народ Кыргызстана, затаив дыхание, внимал его грамотным профессорским речам. Он, Аскар Акаев, много лет уже не представляет для покинутой страны никакой угрозы и никакого интереса.

Следом за Акаевым отметился Алмазбек Атамбаев. Отметился в свойственной ему манере: слегка присочинил, слегка побузил, слегка шокировал почтеннейшую публику, посреди застолья отпросившись в туалет и по-английски исчезнув. Дал понять, что примирение и прощение – не для него. Он по-прежнему принципиален, полон кипучей энергии и наполеоновских планов.

Курманбек Бакиев – тот самый, кого никто не хочет прощать и принимать – созрел для обмена впечатлениями лишь через десять дней после сходки. То ли решал, стоит ли вообще высказываться, то ли слова подбирал. Его интервью изданию Nazarnews посвящено не столько собственно прощенному мероприятию, сколько неуклюжим попыткам оправдаться. И в Дубай он, видимо, ездил не столько для примирения с бывшими коллегами и товарищами по несчастью, сколько для прощения самого себя. Смысл его повествования (если коротко): "Я ни в чем не виноват, это все они".

К кровавым событиям в Бишкеке и на юге республики Курманбек Салиевич, по его словам, не причастен: "Не хочу сейчас вдаваться в детали на тему того, на чьей совести смерть погибших, но могу сказать, что моей вины точно в этом нет". Удивительный все-таки человек Бакиев. Даже припертый к стене неопровержимыми доказательствами, даже понимая, что никто ему не верит, продолжает гнуть свою линию: я не я и лошадь не моя…

Кроме традиционного самооправдания Курманбек Бакиев похвалил действующего президента, отметив, что инициатива Садыра Жапарова "свидетельствует о его зрелости как политика, который стремится к консолидации общества".

Ему, Курманбеку Салиевичу, видимо, никто не объяснил: простить можно того, кто просит о прощении. Даже в суде признание вины и чистосердечное раскаяние засчитываются как смягчающий наказание фактор. Повинился бы от души – глядишь, и правда дрогнули бы чьи-то сердца. А вот это его "я не виноват" прощению не способствует, наоборот, ожесточает народ еще сильнее.

Алмазбеку Атамбаеву, кстати, тоже не мешало бы покаяться. Но он не кается по другой причине: он выжидает момент для решительных действий и очень рассчитывает в ближайшем будущем снова оказаться на коне. Дерзкий побег через туалет – всего лишь прелюдия к дальнейшим судьбоносным событиям.

Прервал молчание и немногословный Сооронбай Жээнбеков. Обошелся на сей раз без труднопроизносимого для него слова "соотечественники" и в общих фразах подытожил сказанное до него его соседями по застолью. Говорил про сильное гражданское общество и внутреннюю свободу народа, про созидание и согласие… Слова, в общем, правильные. Только произнесены "неправильным" экс-президентом. Будучи на президентском посту, Сооронбай Шарипович слишком многое сделал для того, чтобы его самые пламенные речи не вызывали ни доверия, ни сочувствия.

Единственным человеком, не посчитавшим нужным комментировать полутайную вечерю, оказалась Роза Отунбаева. К ее чести надо заметить, что ей единственной в свое время почти удалось сохранить хорошую мину при плохой игре и более-менее достойно покинуть президентское кресло. Она и на этой президентской встрече выглядела весьма презентабельно – в отличие от суетящихся сотоварищей. Пока Акаев, Бакиев, Атамбаев и Жээнбеков старались перещеголять друг друга в красноречии и мнимом благородстве, пока по-мальчишески бравировали молодецкой удалью или по-стариковски мудрствовали, Роза Исаковна обошлась без излишних эмоций, без критики, восхвалений и оправданий. Позиция, заслуживающая уважения.

Каков же главный итог встречи? Это мероприятие наглядно продемонстрировало, что все флаги спущены. Никто уже не встанет под знамена Акаева, Жээенбекова, тем более – Бакиева. Розе Отунбаевой рулить страной уже и не надо, она живет полнокровной, насыщенной жизнью. Садыру Жапарову почти удалось то, ради чего он затевал свидание с бывшими, - избавиться от акаевщины, бакиевщины и прочего. Нет в Кыргызстане сейчас реальной политической силы, способной противостоять действующей власти. Попытаться с ней конкурировать может, пожалуй, лишь Атамбаев – как именно он станет действовать и что предпринимать, покажет время.

Избавившись от "-щин", страна вышла на путь долгожданного объединения. Без деления на север и юг, на "наших" и "ваших", на "мы", "вы" и "они". И это объединение – при отсутствии неблагоприятных условий – тоже всего лишь вопрос времени.