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В Бишкеке серийный мошенник обманул мужчину на 200 тысяч долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке серийный мошенник обманул мужчину на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 27 ноября 2022 года в УВД в милицию обратился гражданин А.М. с просьбой принять меры в отношении мужчины, который 11 ноября 2021 года, находясь в одном из офисов, расположенных на пересечении улиц Б.Баатыра и Карасаева, под предлогом предоставления активов одного из ОсОО, завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин И.А., 1968 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Также установлена его причастность в совершении тринадцати аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/427648
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, деньги
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