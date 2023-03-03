Выставка "Симфония марта" в музее Чуйкова зовет к счастью

В первые дни весны, пока еще только мечтается о яркости весенне-летнего завтра, сотрудники дома-музея Семена Чуйкова уже подготовили и открыли выставку "Симфония марта", посвященную Международному женскому дню - 8 Марта.

- Все работы такие разные, но настолько насыщены солнцем и радостью жизни - просто душа поет. Яркость и колорит живописи, графики и работ, выполненных в манере декоративно-прикладного искусства, в экспозиции собраны в какой-то букет весны. Смотришь и улыбаешься. И очень похоже на момент, когда в театре перед концертом оркестр настраивается, попиликивает, позвякивает в оркестровой яме инструментами, а потом вдруг первый аккорд, и все эти разрозненные звуки объединяются в симфонию! И ты чувствуешь, как это замечательно жить, и сразу хочется что-то придумать, сотворить! Так и здесь. Походишь, посмотришь, зарядишься и наполненный эмоциями возвращаешься в мир, - рассказывают первые посетители-студенты.

Выставка проработает еще месяц.

Сотрудники музея рассказали, что будут рады музыкантам, креативщикам, желающим организовать весенние концерты для жителей окрестных домов. Ждут также школьников и студентов.

- Это наш маленький подарок всем женщинам, страны и мира. И наше поздравление с праздником! Может, в этой сложной суете нынешнего времени кому-то захочется взяться за кисть или собрать яркий и теплый курак. Мы будем рады. Женщинам желаем счастья! - рассказала директор Объединенной дирекции музеев Арман Момаханова

Напомним, Дом-музей находится по адресу: г Бишкек, улица Чуйкова, 47.