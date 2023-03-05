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Салымбеков призвал предпринимателей активно пользоваться ККМ и ЭТТН

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Руководитель рынка "Дордой Дыйкан" призвал предпринимателей активно пользоваться ККМ и ЭТТН. Об этом Эркин Салымбеков написал на своей странице в Фейсбуке:

- На нынешнем этапе реализация важных этапов цифровизации экономических процессов, куда входят внедрение налоговой службой ККМ и ЭТТН (электронных товаротранспортных накладных), сыграет решающую роль в ее развитии.

Во всех развитых странах применение ККМ и ЭТТН продемонстрировало только положительные моменты и позволило вывести на более высокий уровень темпы экономического развития. Параллельно с этим увеличились и налоговые сборы, которые направляются на повышение заработных плат, пособий и пенсий.

На сегодняшний день социально-экономическое и политическое развитие Кыргызстана имеет позитивную динамику. Руководство республики уделяет большое внимание учителям, военным и другим бюджетникам, чьи заработные платы впервые были существенно увеличены.

Призываю всех предпринимателей поддержать политику президента и правительства, мы должны идти в ногу со временем и не отставать от других стран. Каждый, кто ведет экономическую деятельность, должен внести свой вклад в развитие отечественной экономики и поддержать свою страну.


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URL: https://www.vb.kg/427730
Теги:
Дордой, налоги, Кыргызстан
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