Салымбеков призвал предпринимателей активно пользоваться ККМ и ЭТТН

Руководитель рынка "Дордой Дыйкан" призвал предпринимателей активно пользоваться ККМ и ЭТТН. Об этом Эркин Салымбеков написал на своей странице в Фейсбуке:

- На нынешнем этапе реализация важных этапов цифровизации экономических процессов, куда входят внедрение налоговой службой ККМ и ЭТТН (электронных товаротранспортных накладных), сыграет решающую роль в ее развитии.

Во всех развитых странах применение ККМ и ЭТТН продемонстрировало только положительные моменты и позволило вывести на более высокий уровень темпы экономического развития. Параллельно с этим увеличились и налоговые сборы, которые направляются на повышение заработных плат, пособий и пенсий.

На сегодняшний день социально-экономическое и политическое развитие Кыргызстана имеет позитивную динамику. Руководство республики уделяет большое внимание учителям, военным и другим бюджетникам, чьи заработные платы впервые были существенно увеличены.

Призываю всех предпринимателей поддержать политику президента и правительства, мы должны идти в ногу со временем и не отставать от других стран. Каждый, кто ведет экономическую деятельность, должен внести свой вклад в развитие отечественной экономики и поддержать свою страну.