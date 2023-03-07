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В доме-интернате для престарелых и ЛОВЗ в Бишкеке отметили 8 Марта

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- Жан Алиев
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В столичном доме-интернате для престарелых и инвалидов прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

Жильцов и сотрудников интерната поздравила художественно-творческая группа оркестра и ансамбля департамента по охране и конвоированию СИН при МЮ КР, пожелав им здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Праздничным концертом порадовали начальник клуба ДОК, прапорщик Есеналиева Айгуль, музыканты прапорщики Залкарбекова Гульзар и Максымбекова Зульфия, рядовой Исакулов Жакшылык и другие.  Программа была насыщенной и интересной, прозвучали песни всех поколений, про родителей, Отчизну и любовь.

С ответным словом выступили жильцы и сотрудники, они поблагодарили организаторов праздника, выразили признательность за яркое настроение, музыку и теплые слова.


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URL: https://www.vb.kg/427778
Теги:
8 Марта, праздник, Бишкек, Кыргызстан, ГСИН
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