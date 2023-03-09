Талант Мамытов – чужой среди своих

Депутат ЖК Талант Мамытов в интервью "Sputnik Кыргызстан" пояснил причину своего ухода с должности спикера парламента. По его словам, он принял решение уйти в отставку из-за того, что не понял, почему Камчыбек Ташиев и представитель Минобороны Бактыбек Бекболотов в прошлом году в парламент принесли оружие.

Напомним, 22 сентября прошлого года после масштабных боестолкновений на кыргызско-таджикской границе депутаты за закрытыми дверями обсуждали эти события. Тогда-то глава ГКНБ Ташиев вместе с министром обороны принесли в ЖК два ящика оружия.

Президет Жапаров после этого объяснил, что из-за того, что депутаты начали критиковать главу ГКНБ, что якобы у наших солдат нет патронов, автоматов не хватает, говорили, "что делает Ташиев, его разведка не работает, он и поддался эмоциям.

"Наверное, он принес оружие, чтобы показать "Вот вам автоматы". Конечно, лучше было дать их не в парламенте, а в Баткене, и только тем депутатам, которые согласились туда поехать. Здесь Ташиев немного ошибся. Но нужно правильно понимать его состояние в то время. Он прилетел прямо с места боестолкновений. И немного поддался эмоциям", - сказал глава государства.

Ну то есть, если вспомнить, что на границе тогда погибли 63 кыргызстанца, еще 206 получили ранения, а 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома, то можно понять состояние Камчыбека Ташиева, прибывшего прямо с места событий. Поэтому интересно, почему сам спикер Мамытов вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию, как говорится, встал в позу. Да и в целом фраза: "Я ушел, так как не понял" звучит по меньшей мере как-то по-детски. Есть в ней какая-то непоследовательность.

В целом, если посмотреть на всю политическую деятельность Таланта Мамытова, то он особо никогда и не отличался последовательностью. Так сказать, всегда был чужим среди своих.

В 2010 году он благодаря поддержке Ташиева попал в парламент в составе партии "Ата-Журт". В 2012 году он вместе с Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым попадает в СИЗО. Их, напомним, обвинили в "попытке насильственного захвата" власти во время митинга за национализацию золоторудного месторождения "Кумтор". После того как их оправдали, Жапаров продолжил свою оппозиционную деятельность и даже вынужден был покинуть страну. Что же в это время делает сам Мамытов? Продолжает спокойно заниматься законотворческой деятельностью в парламенте.

В 2015 году он опять же при поддержке Ташиева попадает в Жогорку Кенеш, но уже в составе вновь созданной вместе с Бабановым партии "Республика-Ата Журт". И после того, как Ташиева отстраняют от выборов, Мамытов преспокойно пристроился под крыло Бабанова, став его заместителем по фракции.

Во времена президентства Сооронбая Жээнбекова, когда у сторонников Жапарова появилась надежда на его освобождение, Мамытов опять же не был замечен в попытках заступиться за своего товарища по партии. Вместо этого он занялся более насущной проблемой. В 2019 году Талант Мамытов возглавил депутатскую комиссию по изучению причастности экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова к выводу из страны 700 миллионов долларов. Результатом расследования депутатской комиссии стало полное обеление Матраимова и обвинение журналиста Али Токтакунова в получении взятки.

Почему же, спрашивается, он вылез сегодня, на что рассчитывает подобного рода заявлениями? Предположений может быть несколько, а может все вкупе. Во-первых, душит обида, что скинули с самого Олимпа - как никак был исполняющим обязанности президента. Во-вторых, уже сейчас решил начать готовиться к выборам президента, место которого довелось почувствовать. Правда, способ выбрал весьма своеобразный, от которого вряд ли сможет набрать себе политические очки, разве что только недоумение.