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В Европу не пустят, в Россию не хочешь... Живи спокойно в Кыргызстане!

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- Канат Кожоев
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Граждане России, временно (временно ли?) проживающие в Кыргызской Республике, жалуются на местных силовиков. Жалобщики – члены объединения под красноречивым названием "Красная крыша". В сентябре прошлого года, с объявлением в России мобилизации, эта крыша уехала и перебазировалась в Кыргызстан. Но спокойно ей не живется и здесь, вдали от военкоматов и боевых действий.

Россияне потянулись за границу задолго до напугавшей их мобилизации. Сразу после начала российской военной спецоперации на Украине многие российские граждане, решив не участвовать в этом "нехорошем деле", поспешили эмигрировать. Например, в Кыргызстан. Нашу страну, кстати, россиянам советуют многие интернет-ресурсы: здесь прекрасный климат, дивная природа, дружелюбные люди и уважительное отношение к русскому языку.

Наши энпэошники одно время серьезно опасались "имперскости", которую россияне могут привезти с собой. Опасались, что они, привыкшие якобы с трудом воспринимать кыргызских мигрантов у себя на родине, будут теперь так же высокомерно относиться к местному населению… Ничего подобного. Беглые россияне поначалу показали себя с хорошей стороны: ринулись учить кыргызский язык и кыргызские обычаи, старались быть максимально вежливыми и деликатными с каждым случайным прохожим…

На радость местным "правозащитникам" "цифровые кочевники" (большинство беглых россиян – программисты, работающие удаленно, отчасти поэтому их так и называют) с удовольствием стали присоединяться к их антироссийским мероприятиям. Чего стоил скандал из-за георгиевской ленточки, который россияне в содружестве с нашими антироссами организовали 9 мая!

26 марта прошлого года "кыргызские россияне" участвовали в акции в поддержку Украины. Среди лозунгов – требования закрыть государственные российские СМИ в Кыргызстане, вывести из республики российскую авиабазу, а сам Кыргызстан вывести из ОДКБ и ЕАЭС.

В ночь с 23 на 24 февраля 2023 года Бишкек снова невольно принял участие в несанкционированной проукраинской акции: неизвестные (позже оказалось, что это опять-таки россияне) развесили желто-голубые ленты вдоль улицы Киевской, привязав их на здания и заборы.

Оперативники Первомайского РУВД столицы установили всех "героев" и доставили их в отделение милиции для профилактической беседы. Каждый участник акции оштрафован на пять с половиной тысяч сомов. Эти же неугомонные утром 24 февраля прибыли к скульптуре Синкевича "Земля – наш дом" с намерением возложить цветы в память о погибших и пострадавших в ходе российской спецоперации украинцев.

Среди задержанных оказалась некая Юля Кулешова (так, по крайней мере, она сама себя называет). Активистка из Санкт-Петербурга, которая свой активизм теперь переместила в Бишкек.

"Несмотря на то, что мы провели пять часов в отделении милиции и нам пытались вменить статью о возбуждении межнациональной розни, - пишет она на своей странице в соцсетях, - сегодня мы будем проводить вечер памяти".

Неприличный анекдот вспоминается. Кошка рассказывает своим подругам: "Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали… Завтра опять пойду".

Простите, но ситуация – один в один. Вчера нарушила закон – поймали и оштрафовали. Сегодня – то же самое. Завтра опять пойду…

Пойти-то ты пойдешь. Но стоит ли в таком случае жаловаться, что с тобой как-то "не так" обращаются правоохранители страны, где ты вынужденно гостишь и где тебя приняли действительно как гостя?

На сайте Министерства экономики недавно появился особый раздел, посвященный digital nomad – цифровым кочевникам. В этом разделе подробно описывается, кто именно может претендовать на получение этого статуса, и какие преимущества он дает. "Кочевникам" гарантировано существенное послабление в сфере налогообложения, для них предусмотрены всевозможные льготы. Приехал ты, одним словом, в солнечный Кыргызстан – живи и радуйся. Пользуйся восточным гостеприимством, работай, зарабатывай, чувствуй себя как дома и будь спокоен: тебя не коснется ни война, ни мобилизация, ни презрение соотечественников.

Что ж ты, брат номад, в политику-то лезешь?

8 марта в шествии за права женщин и против гендерного неравенства и семейного насилия опять-таки замечены гражданки России. Которые, похоже, специально нарываются на неприятности с силовиками, чтобы потом поднять крик: "Караул, прессуют!"

Кыргызстан – страна на редкость демократичная и толерантная. Наш ближайший сосед – Казахстан – с конца января нынешнего года ужесточил правила въезда и пребывания в стране иностранцев (в том числе и россиян). Из Грузии осевшие там россияне уже бегут в связи с известными грузинскими событиями. Бегут так, что в районе Верхнего Ларса образовалась такая же пробка, какая была там в конце прошлого сентября. В сентябре граждане России массово улепетывали в Грузию, теперь так же массово улепетывают обратно…

И только в Кыргызстане россиянам живется по-прежнему легко и вольготно. Но им этого мало.

Многие перебежчики, по всей вероятности, нацелены на дальнейшее бегство в цивилизованную Европу и Америку. Ради исполнения этой заветной мечты они, скорее всего, и устраивают все эти провокации, надеясь при удобном случае получить за океаном статус политических беженцев.

Нужны они там, в европах и америках, эти трусливо-скандальные беглецы? Очень сомнительно. А вот Кыргызстан, доведенный до крайности их выходками, вполне может организовать депортацию. Куда депортировать? Конечно, на родину. Все эти мятежные переживатели за Украину носят в карманах российские паспорта.

Хотят ли они вернуться в Россию? А может, готовы принять участие в боевых действиях на территории так рьяно поддерживаемого ими государства – Украины? А если нет – зачем мутят воду в Кыргызстане и усиленно нарываются на неприятности, да еще и жалуются, что Кыргызстан их в этом не поддерживает?


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URL: https://www.vb.kg/427857
Теги:
Грузия, Казахстан, Россия, Украина, Кыргызстан
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