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Узбекистан одобрил вступление Ирана в ШОС

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- Нина Ничипорова
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Узбекистан одобрил вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующий документ подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.

"Утвердить меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества", – говорится в постановлении главы государства.

Президент поручил внешнеполитическому ведомству республики направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого меморандума.

В сентябре 2022 года в ходе саммита ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС. Затем, в ноябре 2022 года и январе 2023 года, парламент этой страны принял законопроект о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и законопроект о меморандуме об обязательствах Ирана как государства-члена ШОС. Теперь в соответствии с процедурами ШОС меморандум должны утвердить страны-члены организации.

Членами Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – стран-партнеров. В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Узбекистан одобрил вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующий документ подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.

"Утвердить меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества", – говорится в постановлении главы государства.

Президент поручил внешнеполитическому ведомству республики направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого меморандума.

В сентябре 2022 года в ходе саммита ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС. Затем, в ноябре 2022 года и январе 2023 года, парламент этой страны принял законопроект о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и законопроект о меморандуме об обязательствах Ирана как государства-члена ШОС. Теперь в соответствии с процедурами ШОС меморандум должны утвердить страны-члены организации.

Членами Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – стран-партнеров. В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/427859
Теги:
Иран, меморандум, парламент, президент, Узбекистан, сотрудничество, ШОС
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