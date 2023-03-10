Свободу кыргызским "грузинам"?

В конце октября в Кыргызстане начались массовые аресты. Всего за решетку отправились 26 человек – так называемые активисты. В нашей стране словом "активист" или "правозащитник" можно в принципе назвать кого угодно, кто стремится вставлять палки в колеса действующей власти, ничего реального не предлагая взамен.

Сели эти так называемые активисты за так называемый кемпир-абадский вопрос. Хотя в действительности дело вовсе не в Кемпир-Абаде. Обвинение этим сидельцам предъявлено достаточно серьезное – подготовка к массовым беспорядкам.

Страна у нас такая, что к массовым беспорядкам особо и готовиться не надо. У нас практически перманентная революционная ситуация. Члены НПО (правозащитники, финансируемые Западом) используют любой повод, чтобы максимально раскачать ситуацию и поставить республику на грань очередной революции. Тот же Кемпир-Абад. Тот же предлагаемый закон об иностранных агентах, по которому будут взяты на карандаш все, кто кормится иностранными грантами.

Казалось бы – какое дело широкой общественности до нескольких НПО, находящихся на иждивении у США и проводящих в Кыргызстане политику американских хозяев? Ну примут этот закон, ну усилят над ними государственный контроль – это касается только их, да еще некоторых СМИ (которые именуют себя независимыми, а фактически стопроцентно зависимы от зарубежных доноров)… Но стоило распереживавшимся за свои карманы энпэошникам кинуть клич: "Караул, свободы слова лишают! Демократию на корню душат!" - как их тут же рванулась поддерживать та самая общественность.

Про закон об иноагентах – разговор особый. Прежде всего потому, что в начале марта кыргызские энпэошники и представители "независимых СМИ" возбудились не на шутку и написали петицию, обращенную к странам Евросоюза. Посыл все тот же: спасите свободу и демократию! Только уже не у нас, а в Грузии, где парламент приготовился ратифицировать такой же закон об иноагентах.

И в Кыргызстане, и в Грузии есть набор слов, действующих на общественность как красная тряпка на быка. У народа сразу отключается критическое мышление, куда-то пропадает здравый смысл, как только слышится: "Свобода слова… Демократия… Права человека… Дискриминация… Долой!".

Если внимательно прочесть грузинский законопроект об иностранных агентах (законом он стать так и не успел), ничего там дискриминационного не видно. Все логично, все обоснованно, ни на какие особые тяготы и лишения иноагенты не обрекаются. Невольно возникают вопросы: отчего вдруг так всколыхнулся народ, предпочитая в случае чего умереть за "свободу и демократию". Неужели Грузия (если и не вся, то, по крайней мере, большая ее часть) состоит из тех, кто прикормлен Западом и боится быть оттащенным от американской кормушки?

И все это тем более непонятно, что чуть не приятый грузинский законопроект практически слово в слово списан с аналогичного американского. И когда этот закон принимался в США, там вроде бы обошлось без массовых беспорядков и революций. Что с Грузией не так? При явном равнении на Америку – такие протесты против американского законодательства…

Ровно то же самое происходит и в Кыргызстане. Ни один энпэошник ни разу внятно и вразумительно не ответил на вопросы, знает ли он о существовании закона об иностранных агентах в США и почему он считает, что Кыргызстану этот закон вреден.

Правительство Грузии оказалось не таким дальновидным, как наше. Не сумело предотвратить то, что на официальном языке сухо называется массовыми беспорядками. Народ опьянел от избыточного количества свободы и демократии и перешел к совсем недемократическим действиям в виде погромов и поджогов. В грузинскую политику, помимо американцев и европейцев, вмешались украинцы, призывающие грузинских братьев к государственному перевороту. Российские релоканты в панике бегут обратно в Россию…

И наша внутренняя онпэошная ситуация вполне могла бы раскачаться до грузинского сценария. Но кыргызы, скорее всего, пошли бы дальше. Нашим горячим парням не нужны призывы извне – им достаточно тлеющей спички, чтобы вспыхнул революционный пожар.

Надо отдать должное молодой кыргызской государственной власти: активистов-затейников, готовящих в стране бузу с подачи и при помощи американских хозяев, вовремя остановили и обезвредили. Слишком много свободы им, как и их грузинским собратьям, явно не на пользу.