Рашид Юсупов: Уверенность в Китае ощущается в Кыргызстане и в странах ЦА

В одной из ведущих и влиятельных газет мира китайской "Жэньминь жибао" опубликовано эксклюзивное интервью руководителя научно-исследовательского центра "Один пояс - один путь" при Кыргызском национальном университете, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Рашида Юсупова под названием "Продвижение кыргызско-китайского сотрудничества на новый уровень".

Как отмечалось в интервью, Китай стал важнейшим партнером Кыргызстана в торгово-экономическом сотрудничестве. И углубление сотрудничества с ним является одним из важных направлений в политике нашей страны. Уверенность в Китае ощущается в последние годы не только в Кыргызстане, но и во всех центральноазиатских государствах. На завершившемся Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай - Центральная Азия" многие представители из центральноазиатских стран, в том числе Кыргызстана, высказали мнение, что преимущество сверхкрупного китайского рынка, целостная промышленная система и передовые технологии оказали мощную поддержку сотрудничеству между КНР и государствами Центральной Азии.

Как подчеркнул в своем интервью Рашид Юсупов, "важно не только констатировать достижения Китая, гораздо важнее изучать его опыт развития. В частности, страна добилась огромных успехов в преодолении бедности. Это прецедент в мировой практике, и его надо глубоко изучать".

В Кыргызском национальном университете в августе 2017 года был создан научно-исследовательский центр по реализации концепции "Один пояс - один путь". За это время были установлены крепкие научно-образовательные отношения со многими ведущими университетами Китая, привлечены инвестиции, реализовано и работает немало совместных проектов. Как отметил Юсупов, кыргызско-китайские отношения в области образования, науки и культуры имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития, и в этом процессе есть заметный вклад КНУ.

Благодаря этому интервью миллионы читателей Китая узнали о Кыргызстане и о его ведущем национальном университете.

Из досье vb.kg

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