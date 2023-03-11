Садыр Жапаров о двух крупных инвестпроектах и Хабибуле Абдукадыре

Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы агентства "Кабар" по поводу предстоящего строительства крупного современного гостиничного комплекса стоимостью 321 млн долларов США и мечети на 20 тыс. человек в селе Орто-Сай, а также о бизнесмене Хабибуле Абдукадыре.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! В обществе есть мнение, что бизнесмен Хабибула Абдукадыр, ранее имевший тесные связи с предыдущими президентами, нашел выход и к этой власти. В свою очередь, на объектах, где Вы закладывали капсулы, он представляется в качестве инвестора. Как Вы можете это прокомментировать?

- Я приглашаю в Кыргызстан представителей мировых, брендовых пятизвездочных отелей. Ранее я объявлял, что для тех, кто хочет построить пятизвездочные отели, мы будем выдавать земельные участки и послабления по определенным видам налогов сроком на пять лет. На основе этого прибыли инвесторы. Среди них был и Хабибула Абдукадыр. Мы данным инвесторам землю не выделяли. У них уже была своя купленная земля на месте бывшего ресторана "Нарын". На этом месте они уже начали строительство пятизвездочного отеля. Строится 37-этажный комплекс стоимостью 321 млн долларов США. Это будет первое самое высокое здание. Инвесторы обещают закончить объект в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию будет примерно 2 тыс. 100 рабочих мест. Помимо этого, будут функционировать таксопарк и разного рода сфера обслуг. Другими словами, за счет этого объекта будет создано примерно 5 тыс. рабочих мест. Приедут туристы.

Также они начали строительство мечети-медресе стоимостью 51 млн долларов США. Вместимость мечети-медресе будет в районе 20 тыс. человек. Мечеть они строят бесплатно для мусульман Кыргызстана с целью получить благословление. Сразу же после завершения строительства объект будет передан на баланс муфтията. Мечеть-медресе будет площадкой для обучения молодежи основам религии согласно нашей религиозной политике и традициям. Им впредь не нужно будет куда-то выезжать для получения религиозного образования. Сегодня создаются все условия. Необходимо, чтобы в Кыргызстане было одно единое направление и порядок. Известно, что многие склоняются к нормам тех стран, где сами получали образование. Это и форма одежды, и сама религия.

Помимо этого, они намерены построить в Бишкеке маленький городок "Бишкек сити". Земельный участок они купят сами. Оказывается, эта идея была у них давно. Но ввиду того, что у нас не было стабильности, а властная верхушка была занята междоусобной борьбой, они ушли в Ташкент и начали там строить "Ташкент сити" и уже достраивают его. После того, как у нас удалось стабилизировать все, я вновь пригласил всех инвесторов. Они снова пришли к нам. Другими словами, они намерены инвестировать в Бишкек около 1 млрд 500 млн долларов США, что в этом плохого?

Что же касается их отношений с прежними президентами, то меня этот вопрос вообще не интересует. Самое главное, чтобы они не были в розыске и на них не было уголовных дел. Я, наоборот, заинтересован в тех, кто готов вложить в Кыргызстан деньги. Я встречу таких аплодисментами. Я не боюсь мнений разных интриганов-журналистов или отдельных лиц. Ведь самое главное, чтобы я не стал коррупционером, верно? Народ и Бог видят все.

Также важно подчеркнуть одну важную деталь: ранее миллиардные средства из таможни уходили в карман считанных людей, сейчас этой системы нет. Эту систему мы еле как смогли устранить лишь в конце 2021 года. Пока я во власти, таких схем не будет. Если раньше таможня давала бюджету 38 млрд сомов, то после ликвидации схем таможня начала давать более 78 млрд сомов. Это означает, что 40 млрд, которые ранее уходили в карманы отдельных лиц, начали поступать в бюджет. В этом году я поставил план, чтобы они собрали более 90 млрд сомов. Конечно, я далек от того, что мы полностью уничтожили коррупцию. Она есть и сейчас, только в более мелком проявлении. Но мы их задерживаем и пресекаем их деятельность. Далее они вынуждены платить государству в два три раза больше, чем сами украли. Постепенно мы ликвидируем и мелкие коррупционные проявления. Нужно время.