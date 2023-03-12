Акылбек Жапаров: У нас ничем не хуже, чем во всяких хваленых офшорах

Мы будем всех инвесторов в Кыргызстане поддерживать всеми возможными государственными механизмами, и поддерживать их собственность. Об этом в интервью телерадиокомпании заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

"Если по воле случая, так случится, что окно, прорубленное в Европу Петром I, закроется, то мы готовы открыть ворота в Азию. У нас рядом КНР, в четырех часах лета – Индия: две большие страны, Центральная и Южная Азия. Центральная Азия – это 1,5 млрд человек, и Китай – это тоже где-то 1,5 млрд. Получается, что 3-3,5 млрд человек – больше половины населения платы Земля – рядом с нами. Мы готовы открыть и обеспечить стабильные условия проведения бизнеса. У нас нет ограничений ни по ввозу, ни по вывозу ни валюты, ни золота. Мы ограничены только рамками нашего Экономического союза – что нужно декларировать суммы более 10 тысяч долларов при вывозе капитала А так мы ничем не ограничиваем.

Налог на прибыль у нас 10%, НДС – 12% и подоходный налог – 10%. Других налогов нет. В финансовой сфере у нас НДС отсутствует. Все банки у нас платят только налог на прибыль. Только работники со своей заработной платы отчисляют в Пенсионный фонд и подоходные налоги. В принципе, у нас ничем не хуже, чем во всяких хваленых офшорах, и при этом один из самых либеральных налоговых, валютных режимов и доступность к азиатским рынкам. Это все мы вкупе предлагаем.

В том числе и государство гарантирует собственность инвесторов, которые к нам приезжают. Это было настоятельно сделано главой нашего государства, когда мы принимали свою Конституцию, там прямо прописано, что мы будем всех инвесторов и поддерживать всеми возможными государственными механизмами, и поддерживать их собственность. В том числе, если мы все 30 лет выдавали гарантии Минфина только для государства, то сейчас для государственно-частного партнерства и для инвесторов готовы участвовать в виде венчурного капитала завести этот механизм, либо выдать гарантии на их финансовые ресурсы, которые будут привлекать из других, третьих стран или сами будут привозить свой бизнес и свои финансы к нам. У нас. Как вы заметили, практически все население говорит на русском, новое поколение говорит на английском, на китайском разговаривает, и достаточно толерантный, дружелюбный народ, который всегда рад гостям", - заявил глава кабмина КР.