КР планирует увеличить количество инструментов исламской банковской системы

"Кыргызстан планирует увеличить количество используемых инструментов исламской банковской системы", - заявил заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев, выступая на Форуме исламского бизнеса и инвестиций, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации исламского бизнеса и инвестиций.

Бакыт Торобаев отметил, что в этом году планируется утвердить Концепцию развития исламской экономической платформы в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы.

Документ коснется исламских ценных бумаг, исламского страхования, а также обеспечения доступа производителей халальной продукции к исламским инвестициям и исламскому финансированию.

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики выразил уверенность в том, что крупные проекты могут быть реализованы благодаря исламским инвестициям".

13 и 14 марта в Бишкеке в отеле "Орион" начал работу первый в Кыргызстане исламский инвестиционный форум (Islamic Business and Investment Forum) IBIF 2023. Форум призван стать главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами форума являются Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic business and investment corporation (IBIC)), Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, кабинет министров Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия).