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В Иране арестованы более 100 человек, причастных к отравлениям школьниц

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В Иране арестованы более 100 человек, причастных к недавним массовым отравлениям школьниц. Об этом сообщает новостное агентство "Тасним" со ссылкой на заявление министерства внутренних дел исламской республики, пишет Фергана.

Как уточнили в МВД, аресты проводились в 11 провинциях страны, где произошли инциденты с отравлениями в школах.

По предварительным данным следствия, некоторые инциденты произошли "из озорства", в этих случаях применялись дурно пахнущие, но безвредные вещества. Однако целью многих массовых отравлений было "создание атмосферы страха и ужаса среди граждан и учащихся, а также закрытие школ для девочек".

"Ведется расследование в отношении этих преступных лиц, в том числе на предмет их возможной связи с террористическими организациями", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, что за последние три месяца были зарегистрированы сотни случаев дыхательной недостаточности среди школьниц. Последняя волна отравлений произошла в западной провинции Хамадан, а также в Зенджане и Западном Азербайджане на северо-западе Ирана, Фарсе - на юге страны и в провинции Альборз - на севере. Большинство подвергшихся отравлениям - ученицы средних и старших классов.

3 марта президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что обратился к министрам разведки и внутренних дел с просьбой расследовать случаи отравления, назвав их "вражеским заговором с целью посеять страх и отчаяние в людях".


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URL: https://www.vb.kg/427954
Теги:
Иран, отравление, школа
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