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Омбудсмен призывает улучшить условия содержания Асии Сасыкбаевой

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова призывает руководство службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции улучшить условия содержания следственно-арестованной по так называемому кемпирабадскому делу Асии Сасыкбаевой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена КР.

"Сотрудники аппарата омбудсмена (акыйкатчы) Кыргызской Республики посетили Асию Сасыкбаеву, содержащуюся в учреждении № 21 СИН МЮ.

В ходе беседы выяснилось, что у нее жалоб на персонал учреждения не имеется, в части условий содержания высказана жалоба на сырость в камере, состояние здоровья удовлетворительное, все медикаменты предоставляют вовремя, психологическое состояние хорошее, в остальной части жалоб нет.

Асия Сасыкбаева выразила благодарность омбудсмену КР за проявленную заботу и внимание".


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URL: https://www.vb.kg/427983
Теги:
Асия Сасыкбаева, СИЗО, акыйкатчы
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