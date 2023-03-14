Омбудсмен призывает улучшить условия содержания Асии Сасыкбаевой

Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова призывает руководство службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции улучшить условия содержания следственно-арестованной по так называемому кемпирабадскому делу Асии Сасыкбаевой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена КР.

"Сотрудники аппарата омбудсмена (акыйкатчы) Кыргызской Республики посетили Асию Сасыкбаеву, содержащуюся в учреждении № 21 СИН МЮ.

В ходе беседы выяснилось, что у нее жалоб на персонал учреждения не имеется, в части условий содержания высказана жалоба на сырость в камере, состояние здоровья удовлетворительное, все медикаменты предоставляют вовремя, психологическое состояние хорошее, в остальной части жалоб нет.

Асия Сасыкбаева выразила благодарность омбудсмену КР за проявленную заботу и внимание".