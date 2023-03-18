Минобразования издало приказ об озеленении территорий школ и детсадов

Министр образования и науки Каныбек Иманалиев издал приказ об озеленении территории образовательных организаций.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, приказ издан для улучшения инфраструктуры, санитарного состояния, благоустройства, озеленения территории образовательных организаций, заботы об окружающей среде, создания благоприятных условий для здоровья и всестороннего развития учащихся, молодежи, воспитания стремления к труду и на его результат.

Согласно приказу будет усилена работа по улучшению инфраструктуры, санитарного состояния, благоустройства, озеленения территории всех образовательных организаций Кыргызстана.

Руководителям высших, средних и начальных профессиональных организаций, управлений образования мэрии городов Бишкек и Ош, областных методических и институтов образования, районных/городских отделов образования, общеобразовательных и дошкольных организаций предписывается:

организовать с органами местного самоуправления работу по озеленению территории образовательных организаций;

провести информационно-разъяснительную работу среди студентов и учащихся образовательных организаций и их родителей о целях благоустройства, озеленения и заботы об окружающей среде;

направить студентов и учащихся на стремление к труду, и на его результат, создавая благоприятные условия для их здоровья и всестороннего развития;

обеспечить проведение акций, флешмобов, эстафет со студентами, классных часов и внеклассных мероприятий с учащимися и выставки об окружающей среде с воспитанниками дошкольных организаций.

От редакции: Напомним, что в Кыргызстане несколько лет назад был издан плакат-пособие - практики озеленения школьных территорий и дворов, куда вошли присеры современных дейсвительно экологичных и технологически продуманных примеров озеленения. Кстати, речь не идет о высадке только цветов, а создании вертикальных зеленых стен и заборов.

Присылайте фото-примеры озеленения ваших школ. Мы сможем опубликовать примеры ваших стараний и проектов на сайте vb.kg.