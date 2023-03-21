Погода
$ 87.70 - 88.31
€ 93.37 - 94.37

Досаалы Иманбердиев: То, что говорит Си Цзиньпин, важно и для развития КР

86  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Весь мир с большим вниманием следит за государственным визитом Си Цзиньпина в Москву. Почему? Потому что Китай в годы правления Си сделал колоссальный рывок в своём развитии, стал сверхдержавой и является одной из стран, определяющих ход мировой истории. Это первый государственный визит Си Цзиньпина после его переизбрания на посту Председателя КНР, как он это сделал 10 лет назад" , - сказал vb.kg Досаалы Иманбердиев, заместитель директора Юридического института КНУ имени Баласагына, доктор наук государственного управления, профессор.

По его мнению, наши кыргызские эксперты и политологи не могут остаться в стороне от комментариев по поводу этого визита, потому что Кыргызстан является членом такой международной организации, как ШОС, в которую входят Китай и Россия. Это во-первых. Во-вторых, Кыргызстан имеет общую государственную границу с Китаем. И то, что говорит руководитель Китая Си Цзиньпин, очень важно и для развития нашей страны.

Как отметил профессор Иманбердиев в интервью vb.kg, Китай становится активным актором в мировой политике, выдвинув план ООН - центричной международной безопасности. Это весьма актуально в условиях современных геополитических потрясений, нарушающих принципы международного права и равенства стран, основанных на Уставе ООН. Недавно Китай стал посредником в примирении Ирана и Саудовской Аравии. Также Китай выступил с инициативой по примирению России и Украины.

Я считаю, что нам нужно учиться у Китая и его руководителей. Если соседи-страны делают успехи и развиваются, то мы не останемся в стороне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428158
Теги:
визит, Китай, Россия, Си Цзиньпин, безопасность, Кыргызстан, политика, инициатива, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  