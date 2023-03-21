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Си Цзиньпин поздравил народ Кыргызстана с праздником Нооруз

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- Бакыт Басарбек
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз.

"В сентябре прошлого года в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде у нас состоялся углубленный и дружественный обмен, достигнут важный консенсус по кыргызско-китайским отношениям и сотрудничеству двух стран в различных областях, что наметило план дальнейшего развития отношений между двумя странами", - говорится в поздравительном послании.

Председатель КНР подчеркнул, что придает повышенное внимание развитию китайско-кыргызских отношений и отметил о готовности к важным переговорам в рамках участия Садыра Жапарова на первом саммите "Китай - Центральная Азия", который состоится в мае этого года, а также в рамках планируемого государственного визита Президента Кыргызстана в Китай.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях, а дружественному народу Кыргызстана - счастья и мира.


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URL: https://www.vb.kg/428162
Теги:
Нооруз, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров
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