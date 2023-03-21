Си Цзиньпин поздравил народ Кыргызстана с праздником Нооруз

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз.

"В сентябре прошлого года в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде у нас состоялся углубленный и дружественный обмен, достигнут важный консенсус по кыргызско-китайским отношениям и сотрудничеству двух стран в различных областях, что наметило план дальнейшего развития отношений между двумя странами", - говорится в поздравительном послании.

Председатель КНР подчеркнул, что придает повышенное внимание развитию китайско-кыргызских отношений и отметил о готовности к важным переговорам в рамках участия Садыра Жапарова на первом саммите "Китай - Центральная Азия", который состоится в мае этого года, а также в рамках планируемого государственного визита Президента Кыргызстана в Китай.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях, а дружественному народу Кыргызстана - счастья и мира.