В "Унаа" ответили на возмущение бишкекчан по поводу платы за экзамен

В Государственном учреждении "Унаа" прокомментировали новость о том, что жители Бишкека недовольны платой экзамена на получение водительских прав.

"Следует отметить, что за 12 месяцев 2022 года было сдано около 600,0 тыс. квалификационных экзаменов по теории, из них не сдали 38,97% претендентов, не явились на экзамены 41,95% претендентов на получение водительских удостоверений.

При этом, для проведения экзаменов на постоянной основе задействовано нечетное количество сотрудников (3 работника).

Не все курсанты, подавшие заявки на сдачу повторных квалификационных экзаменов, обеспечивают явку в установленные сроки, тем самым, причиняя определенные неудобства для деятельности ГУ "Унаа", в том числе и материального характера, так как затрачивается рабочее время работников впустую, а также, данные о курсантах вносятся в автоматизированную информационную систему "Тестирование водительского состава" (далее-АИС) которая автоматически выставляет сроки повторного приема экзаменов, тем самым, искусственно увеличивая срок приема экзаменов, так как количество курсантов пришедших на экзамен не соответствует данным в АИС.

Прием оплаты за экзамены, повышает дисциплину среди претендентов на получение водительского удостоверения, создавая благоприятные условия для тех претендентов, кто на самом деле заинтересован в скорейшем получении водительского удостоверения, так как естественным образом, очереди на прием экзаменов сокращаются, за счет более ответственного отношения к регистрации на следующий прием экзаменов.

На данный момент, Государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики, которое является техническим оператором автоматизированной информационной системы "Тестирование водительского состава", проводит работы по автоматизации приема оплаты за экзамены и процесса регистрации на теоретический экзамен.

При этом обращаемся ко всем кандидатам на право получение водительских удостоверений, добросовестно относится к обучению в учебных организациях и надеется только на свои знания", - говорится в сообщении ГУ.