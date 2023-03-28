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Кыргызстан реализует проект по трансграничной электронной торговле с Китаем

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- Светлана Лаптева
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В ходе заседания правительство приняло решение об утверждении порядка перемещения товаров в свободной экономической зоне "Нарын".

Было отмечено, что с принятием данного документа появится возможность реализации проекта по трансграничной электронной торговле с китайской бондовой зоной "Кашгар". Экспорт товаров с территории СЭЗ "Нарын" будет осуществляться через Кашгарскую бондовую зону.

Возможность экспорта товаров из СЭЗ "Нарын" в Китай привлечет инвесторов из Турции, России, Беларуси, ОАЭ и других зарубежных государств.


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URL: https://www.vb.kg/428287
Теги:
инвестиции, Нарын, СЭЗ, Кыргызстан
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