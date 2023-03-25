Кыргызстан в многополярном мире: от Бакиева до НПО

Последние несколько лет в Кыргызстане идет игра НПО против дружбы со стратегическими партнерами. Началось все еще с апрельского переворота 2010 года. Тогда был смещен из президентского кресла Курманбек Бакиев, пришедший пятью годами ранее на волне первой цветной революции.

Беглый второй президент и прозападная публиками были заняты формальными разборками, кто отошел от канонов демократии, потому как Курманбек Салиевич, больше получал удовольствие от жизни, нежели управлением страной. Республику он оставил своей многочисленной родне и своим советникам. А сам катался с девушками на самолете, устраивал бойцовские турниры среди своей охраны и т.п. Изгнанный из страны Аскар Акаев был тоже в некой обиде на ОДКБ, хотя вряд ли в этом признается, мол, не спасли своего союзника от "толпы пьяных и одурманенных наркотиками людей". Тогда в уставе самой организации не значилась помощь при внутренних политических проблемах, а лишь защита от внешних угроз, пишет издание Asia-today.news.

"Вернемся к Бакиеву. Он пришел к власти при помощи Запада, и был его апологетом, потому как бывший директор провинциального колхоза, думал категориями сиюминутной выгоды, да еще и куда пристроить свою многочисленную родню. Отсюда обман Москвы с обещанием вывести из страны американскую авиабазу в феврале 2009 года. Потому как на него очень сильно надавил собственный сын Максим Бакиев, которого в оборот взяла посол США Мила Йованович. Американка сербского происхождения четко определила, что семья Бакиевых не имеет идеологических и моральных устоев, главное – сегодня срубить побольше денег. Поэтому шло постепенное сокращение отношений с Россией", - напоминают авторы.

Сам Бакиев, которого Путин и Назарбаев вывезли под личные гарантии безопасности в Минск, в прошлом году летом в интервью заявил, что за апрельским переворотом и его свержением, стояли Москва и российский лидер лично.

После изгнания Бакиева из Бишкека, в Кыргызстане вспыхнули еще и межнациональные столкновения в июне 2010 года. И.о. президента переходного периода Роза Отунбаева обращалась к председателю ОДКБ Николаю Бордюже с просьбой ввести миротворцев для урегулирования обстановки. Однако в Организации ответили, что не могут выходить за рамки своего устава. Возможность введения миротворческие войска появится в уставе ОДКБ через некоторое время. И тогда стали проявляться первые целенаправленные нападки на Организацию со стороны НПО и аффилированных с ними СМИ, мол, это чисто бумажная структура, у которой нет ничего. А раз нет толку и кровь льется в одной из стран – ее участниц, то и пребывать в ней смысла нет. Тогда еще у Кыргызстана были проблемы с Узбекистаном из-за нерешенных государственных границ. Такая же ситуация была и у Таджикистана с Ташкентом. Только два небольших государства, как бы, защищались от действий местного гегемона.

"После смерти президента РУз Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева, картина поменялась. Теперь уже у Бишкека с Ташкентом стали налаживаться отношения, а с Душанбе – портиться. Что очень красноречиво показали столкновения после прихода к власти в КР Сооронбая Жээнбекова. Перестрелки пограничников становились ожесточеннее, расширялся арсенал использованного вооружения сторонами. После изгнания уже Жээнбекова, самые жесткие конфликты случились уже при действующей власти – в апреле 2021 года и в сентябре 2022 года, когда счет пошел на десятки убитых, в том числе среди "мирняка" из-за применения таджикской стороной афганских наемников, тяжелого вооружения и вертолетов для расстрела убегающих беженцев. Вот здесь горе-любители подковерной геополитики политики и развернулись: Путин руками Рахмона атакует Кыргызстан! Он хочет, чтобы действующий президент был покладистым. А еще одной целью Москвы является недопущение строительства железной дороги из Китая в Узбекистан через территорию Кыргызстана. А тот факт, что Москве вовсе не улыбается появление еще одной зоны нестабильности в Средней Азии – как-то в расчеты не принималось или об этом умалчивали", -говорится в материале.

Хотя стоит отметить справедливости ради, что после 2010 года степень вовлеченности Кыргызстана в деятельность ОДКБ нарастала. Росло количество учений, улучшалась военно-техническая база вооруженных сил республики. Маневры приобрели уже международный масштаб, что особенно было видно на учениях "Центр-2019", когда Кыргызстан принимал на своей территории солдат России, и отправлял своих в Беларусь и Монголию. В январе прошлого года ограниченный контингент из Кыргызстана был и в Казахстане, где охранял ТЭЦ Алма-Аты, пока ситуация там не стабилизировалась. Но и тогда прозападная публика в Кыргызстане шумела, зачем нашим солдатам находится на территории братской республики. Мол, нельзя допустить конфликта между народами.

"Стоит отметить, что столь большой перевес прозападных ресурсов связан не только в банально лучшем финансировании, но и с тем, что прекратилась подготовка работников СМИ из стран ОДКБ. Раньше данным вопросом занималось одно из крупнейших информационных агентств РФ (РИА-Новости) и ВПИК МВД РФ в подмосковном Домодедово. Где журналисты могли, что называется прочувствовать дух ОДКБ, потрогать вооружение или лично пройти обучение по некоторым направлениям – борьба с незаконной миграцией, с контрабандой запрещенных веществ, миротворческая деятельность и т.п. Теперь данное направление в деятельности Организации отсутствует. А украинские центры информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) при тиражировании на западных платформах не прекращают давить на умы обывателей. Плюс, в них задействованы спецслужбы Великобритании и США и глобальные СМИ", - подчеркивается в материале.

Плюс, пространство интернета и эфиры заполнили материалы про уклонистов/релокантов, которые вовсю демонстрируют свой пацифизм. Власти республики, благо, отдают себе отчет в том, что из приехавших сюда россиян Запад может готовить ударную силу для будущих возможных беспорядков "во имя демократии", как это было в Грузии недавно. Почему на днях и закрыли организацию "Красная крыша", основанную гражданами РФ.

"Сегодня мир стремительно меняется. Создается новый многополярный мир, в котором будут новые валютные зоны. Россия, Китай и Иран пошли на стратегическое сотрудничество. Верхушка ряда стран Средней Азии повязана на Лондоне и Вашингтоне. Население Кыргызстана, в своем абсолютном большинстве лояльно настроено по отношению к Москве и люди понимают, что в событиях на Украине заложено куда больше, чем "борьба за демократию". Люди в республике не желают, чтобы их дети изучали десятки полов в рамках пропаганды ЛГБТ, хотят мира и спокойного будущего своим детям. И кыргызстанцы помнят СССР, подвиги своих дедов и бабушек, победивших фашизм, и предавать их память не намерены, что против народных традиций. И это должно стать той самой платформой, которая позволит укрепить позиции ОДКБ и вылиться в нечто большее. Стать новой базой для дальнейшей интеграции между странами, а не просто проявлениями имперских амбиций Москвы. Ведь вместе жить безопасно, выгодно и веселей", - добавляют авторы издания.