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Преимущества инвестирования в Кыргызстан обсудили бизнесмены Японии и МДС

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- Нина Ничипорова
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Как привлечь инвесторов в Кыргызстан? Почему в Кыргызстане мало инвестиций из Японии? Какие имеются преимущества инвестирования в Кыргызстан? Эти вопросы обсудили исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков и представители делегации Японии Шигео Накамура, генеральный директор компании UMC Resources (Urban Mines Co.,Ltd.), и Накаба Чимура, руководитель дочерней компании Victoria Resources в Кыргызстане.

"Я перечислил гостям основные преимущества инвестирования в Кыргызстан. Это -либеральный валютный режим, членство республики в ВТО, специальный льготный режим ВСП+ в торговле с Евросоюзом, низкие ставки налогообложения, низкая стоимость электроэнергии, соглашения о защите и поощрении инвестиций с 32 странами, в том числе с членами Евросоюза, и другие", - рассказал vb.kg глава МДС.

По словам Аскара Сыдыкова, он ознакомил представителей японского бизнеса с инвестиционным климатом и бизнес-средой в Кыргызстане, рассказал о том, инвестиции из каких стран уже устойчиво присутствуют на нашем рынке, как соблюдается законодательство в отношении инвесторов, какие есть гарантии защиты инвестиций. По данным Нацстаткома, в общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций в прошлом году наибольший удельный вес приходится на Турцию, Китай, Нидерланды и Великобританию.

"В Кыргызстане хорошее отношение к Японии, к японцам, но почему здесь мало японских или совместных предприятий, мало инвесторов и инвестиций из Японии? - этот вопрос гости задали в МДС. - Что мы должны сделать как компания, предприниматели, чтобы убедить бизнес Японии работать с Кыргызстаном, расширять торгово-экономической сотрудничество?".

Действительно, нам в стране нужно проводить больше информационно-разъяснительной работы, согласились в МДС.

"Надо объяснять нашим предпринимателям, как установить контакты с бизнесом Японии и, наоборот, как им здесь установить контакты, чтобы количество взаимных визитов увеличилось, - считает Аскар Сыдыков. - Мы, кстати, работаем над тем, чтобы было больше прямых рейсов в другие страны. Возможно, будет прямой рейс в Корею, а оттуда уже Япония близко".

Гости отметили большой потенциал горнодобывающей отрасли в нашей стране и поделились опытом реализации проектов в этой сфере. Члены японской делегации рассказали также о главных направлениях компании - отвечать растущему спросу на возобновляемые источники энергии, помочь странам в условиях повышения спроса на экологически чистые технологии.

Кроме торгово-экономического сотрудничества, необходимо расширять культурные связи между двумя странами, потому что культура Японии близка Кыргызстану, и многие элементы уже здесь применяются.

"Инвесторы из Японии, как правило, очень скрупулезно относятся к анализу рисков, и, возможно, из-за этого в конечном итоге не принимают быстрого решения по инвестированию, - сказал vb.kg глава МДС. - Но мы готовы им всячески помогать, как и другим инвесторам".

Подводя итоги встречи, участники договорились и дальше взаимодействовать для расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвесторов в Кыргызстан


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URL: https://www.vb.kg/428304
Теги:
бизнес, визит, инвестиции, налоги, Япония, сотрудничество, Кыргызстан, технологии, МДС
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