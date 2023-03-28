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2 апреля в Бишкеке состоится открытие велосезона (маршрут)

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- Назгуль Абдыразакова
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2 апреля в Бишкеке состоится открытие "Велосезона-2023".Об этом пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, открытие приурочено к 145-летию города Бишкек и пройдет по маршруту: площадь "Ала-Тоо" - парк Победы имени Д.Асанова.

Стартуют участники в 9:00 часов с площади Ала-Тоо, а финишируют в 10:30 часов в парке имени Д.Асанова.

Организаторами выступают компания Мегаком, ОО "Велоfriends позитив KG" при поддержке мэрии столицы.

По итогам велопробега будут проведены различные конкурсы с вручением призов.

"Приглашаем вас принять участие в данном мероприятии и весело провести время!" -говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/428358
Теги:
велоспорт, Бишкек, мэрия
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