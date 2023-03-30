Представитель мэрии просит привлечь к ответственности Улукбека Карыбек уулу

Блогер Улукбек Карыбек уулу самовольно проник в детсад и снимал на камеру спящих детей. Об этом сообщил представитель пресс-службы мэрии Бишкека Эргали Аманбаев, обратившись к общественности и правоохранительным органам:

"Уважаемое сообщество, коллеги-журналисты и блогеры!

Я хотел поделиться с вами своими мыслями. В последнее время увеличилось количество людей, называющих себя блогерами, вмешивающихся в частную жизнь и личную собственность каждого, при этом, зачастую, действующих вне правил. Они проникают в государственные и частные учреждения, ведут видеосъемку, публикуют ее для всеобщего сведения, манипулируют информацией, которая не соответствует действительности и вызывают возмущение людей.

Один из них – гражданин по имени Улукбек Карыбек уулу. Недавно он посетил дорожников в Бишкеке и препятствовал их работе. При этом, он ведет себя неподобающе и потом однобоко подает информацию.

28 марта он самовольно зашел в детский сад №173 в Бишкеке, нарушив все санитарные нормы и даже сняв на камеру спящих детей. Этим он не ограничился, открыл шкаф медсестры, он обшарил ее карманы и достав деньги, спросил: "Это взятка?"

На этом видео Улукбек Карыбек уулу кашляет, когда заходит в детский сад. Кто может сказать, что он здоров?

Он не имеет права инспектировать учреждения. Существуют специальные органы, которые проверяют владельцев государственной и частной собственности. Улукбек Карыбек уулу занимается незаконными делами.

Уважаемое сообщество, правоохранительные органы!

Просим привлечь к ответственности тех, кто нарушает порядок, предлагаем вынести их на публичные дебаты", - написал сотрудник мэрии Бишкека.