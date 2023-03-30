В Бишкеке пройдет мероприятие ко дню борьбы с туберкулезом

31 марта в Бишкеке к Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет мероприятие под названием "Да, мы сможем остановить туберкулез!". Об этом сообщает посольство США в КР.

По его данным, посетители смогут принять участие в коротких информационных сессиях и викторинах о туберкулезе, насладиться музыкальными представлениями, поучаствовать во флешмобе и других акциях. Данное мероприятие открыто для всех желающих.

Мероприятие проходит под лозунгом "Да! Мы сможем остановить туберкулез!" и направлено на повышение осведомленности общественности о туберкулезе, борьбу с мифами и неправильными представлениями, а также на поощрение поддержки сообществами людей, получающих лечение от туберкулеза.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта и призван привлечь внимание общественности к глобальной эпидемии туберкулеза и усилиям по ликвидации этого заболевания.

"Мероприятие организуют два проекта Агентства США по международному развитию (USAID): "Вылечить туберкулез" и "Поддержка пациентов с туберкулезом" в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Национальным центром фтизиатрии, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций и молодежным клубом "Билге Клаб".

У представителей средств массовой информации будет возможность получить информацию о туберкулезе из первых рук от официальных лиц из сектора здравоохранения, представителей USAID, волонтеров и пациентов, излечившихся от туберкулеза.

Правительства США и Кыргызской Республики уже более 20 лет вместе работают над ликвидацией туберкулеза. За последние семь лет совместные программы помогли снизить смертность от туберкулеза на 40%. Вместе мы добились больших успехов в лечении туберкулеза.

В последние три года в Кыргызской Республике ежегодно регистрируется в среднем 3500-4000 случаев туберкулеза. Кыргызская Республика имеет один из самых высоких показателей заболеваемости лекарственно-устойчивым", - говорится в сообщении посольства.