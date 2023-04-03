Погода
$ 87.48 - 88.20
€ 95.20 - 96.20

Как онлайн-консилиум упростил работу кыргызстанских фтизиторов

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Туберкулез – излечимое заболевание, но его лечение требует много времени и постоянного контроля. Консилиум противотуберкулезных центров в регионах проверяют правильность и эффективность лечения заболевания.

Для участия в работе консилиума, рассматривавшего вопросы лечения больных, ранее заразившихся этим заболеванием, врачи районов выезжали в областные противотуберкулезные диспансеры и давали информацию о состоянии и лечении своих больных. Так вспоминает то время врач-фтизиатр Ошского областного противотуберкулезного диспансера Кызбурак Сулайманова:

"В настоящее время с помощью проекта USAID "Вылечить туберкулез" цифровизация противотуберкулезной службы страны дает возможность перевести работу консилиума в онлайн-режим. С помощью онлайн-консультаций информацию о состоянии пациентов можно просматривать в электронном виде. Его участники могут ознакомиться с историями болезней, результатами лабораторных анализов и рентгеновскими снимками пациентов в любом районе. Наряду с этим появилась возможность оперативно принимать решения о назначении, контроле или изменении противотуберкулезного лечения".

Мимоза Абдрахманова - врач-фтизиатр, говорит, что с внедрением цифровой информационной системы "ТБ-регистр" и цифрового оборудования, преобразующего рентгеновские снимки в электронный формат, участковые фтизиатры получили возможность участвовать в работе консилиума со своего рабочего места, не приезжая в районные центры.

30-летняя жительница Оша Айгуль в настоящее время проходит лечение в областном противотуберкулезном диспансере. Месяц назад она узнала, что больна туберкулезом. За это время ее состояние значительно улучшилось.

Успешное и эффективное наблюдение за состоянием Айгуль и других больных обусловлено проводимой работой в области цифровизации. С середины 2022 года, как и в большинстве регионов Кыргызстана, консилиум противотуберкулезного диспансера Ошской области перешел на онлайн-формат и начал успешно работать.

Помимо общего надзора за лечением больных в своем регионе, областной консилиум выполняет еще одну функцию. Делает отчет о результатах лечения каждого пациента. В случае успеха необходимо проверить подлинность данных. После получения соответствующего договора фонд обязательного медицинского страхования рассмотрит его и произведет оплату медицинскому персоналу, который лечил пациента.

Подготовили: Назира Абдалиева, Айдина Маматисаева, Бактыгуль Эгембердиева, Нурсултан Сардарбеков, перевела: Назгуль Абдыразакова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428488
Теги:
Ошская область, туберкулез, здоровье, ЮСАИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  