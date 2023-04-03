Как онлайн-консилиум упростил работу кыргызстанских фтизиторов

Туберкулез – излечимое заболевание, но его лечение требует много времени и постоянного контроля. Консилиум противотуберкулезных центров в регионах проверяют правильность и эффективность лечения заболевания.

Для участия в работе консилиума, рассматривавшего вопросы лечения больных, ранее заразившихся этим заболеванием, врачи районов выезжали в областные противотуберкулезные диспансеры и давали информацию о состоянии и лечении своих больных. Так вспоминает то время врач-фтизиатр Ошского областного противотуберкулезного диспансера Кызбурак Сулайманова:

"В настоящее время с помощью проекта USAID "Вылечить туберкулез" цифровизация противотуберкулезной службы страны дает возможность перевести работу консилиума в онлайн-режим. С помощью онлайн-консультаций информацию о состоянии пациентов можно просматривать в электронном виде. Его участники могут ознакомиться с историями болезней, результатами лабораторных анализов и рентгеновскими снимками пациентов в любом районе. Наряду с этим появилась возможность оперативно принимать решения о назначении, контроле или изменении противотуберкулезного лечения".

Мимоза Абдрахманова - врач-фтизиатр, говорит, что с внедрением цифровой информационной системы "ТБ-регистр" и цифрового оборудования, преобразующего рентгеновские снимки в электронный формат, участковые фтизиатры получили возможность участвовать в работе консилиума со своего рабочего места, не приезжая в районные центры.

30-летняя жительница Оша Айгуль в настоящее время проходит лечение в областном противотуберкулезном диспансере. Месяц назад она узнала, что больна туберкулезом. За это время ее состояние значительно улучшилось.

Успешное и эффективное наблюдение за состоянием Айгуль и других больных обусловлено проводимой работой в области цифровизации. С середины 2022 года, как и в большинстве регионов Кыргызстана, консилиум противотуберкулезного диспансера Ошской области перешел на онлайн-формат и начал успешно работать.

Помимо общего надзора за лечением больных в своем регионе, областной консилиум выполняет еще одну функцию. Делает отчет о результатах лечения каждого пациента. В случае успеха необходимо проверить подлинность данных. После получения соответствующего договора фонд обязательного медицинского страхования рассмотрит его и произведет оплату медицинскому персоналу, который лечил пациента.

Подготовили: Назира Абдалиева, Айдина Маматисаева, Бактыгуль Эгембердиева, Нурсултан Сардарбеков, перевела: Назгуль Абдыразакова.