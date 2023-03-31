Образование Кыргызстана уходит на Запад?

В окружении новоиспеченного министра образования и науки КР Каныбека Иманалиева стало одним либералом больше – бывший исполнительный директор Фонда "Сорос – Кыргызстан" Шамиль Ибрагимов стал его общественным советником. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Гуля Алмамбетова, которая также является советницей министра. Алмамбетова очень долгое время провела в системе подготовки либеральных кадров, заскочив в этот поезд еще в начале 1990-х годов, пишет издание Asia-today.news.

А теперь к персоне новоявленного советника министра. Его биография также полностью указывает на полноценное погружение в процессы Запада, особенно образования. Судите сами. Ш. Ибрагимову 43 года, выпускник Кыргызского национального университета по специальности "международные отношения".

Почти сразу попал в орбиту программ США. В его карьере имеются опыт работы в 2002-2006 годах проект USAID по развитию предпринимательства в Центральной Азии, реализуемый корпорацией PRAGMA, советник по торговле. Затем, на шесть лет он попал в международную службу кредитной информации GlobalCIS, аналитиком. После чего была компания TFI International LLC, директор представительства в Кыргызстане в течение года. Три года он проработал исполнительным директором в "Фонде Евразия Центральной Азии". Самый большой срок своей карьеры – 11 лет, Ибрагимов отработал в качестве также исполнительного директора общественного фонда "Сорос-Кыргызстан". С 1 января текущего года он подал в отставку с этой должности. Не проходит и трех месяцев, как он теперь становится советником министра образования.

"Американцы такого рода проекты поддерживали сразу и щедро. Потому как одна из их задач – это взять под контроль всю систему образования. Отсюда и такая легкость попадания в проекты США на территории Кыргызстана. Плюс, Ибрагимов, как пишут отдельные источники, выпускник "Гарварда" - кузнице кадров для американцев.

Стоит отметить, что наибольшую известность приобрела его деятельность именно в Фонде "Сорос - Кыргызстан". В сферы обязанностей Ибрагимова входили и политические заявления. Например, несколько лет назад он активно критиковал государственные органы на основе исследований "Кыргызстан в международных рейтингах: динамика за 2005-2014 годы", представленную в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ)", - отмечают авторы статьи.

Тогда еще просто представитель фонда "Сорос – Кыргызстан" Ибрагимов сказал, что представленные в презентации индексы - это хорошо, но не указаны причины их роста или ухудшения.

"Вы отметили глобальный индекс инноваций и небольшой прорыв, но в чем причина? Необходимо знать конкретно, какие факторы или, возможно, введенные законы повлияли на него. Чтобы более практически использовать ваши исследования, нам хотелось понять это. А рекомендация НИСИ закрепить за каждым госорганом определенный рейтинг – это просто возложить ответственность, но не дать инструмента", - сказал он.

Кроме того, он является активным сторонником расширения деятельности неправительственных/некоммерческих организаций (НПО/НКО), нераскрытия их источников финансирования и продвижения ЛГБТ-повестки в Кыргызстане.

"Почему депутаты не стыдятся обращаться в международные организации за деньгами на оплату своих поездок, а неправительственные организации должны стыдиться получать финансирование из-за рубежа?" - заявлял Ибрагимов на дебатах на тему "Какую роль в Кыргызстане играют НПО?", став исполнительным директором Фонда "Сорос - Кыргызстан". На полном серьезе утверждал, что "в нашей работе каждый доллар учитывается, и слова участников дебатов о том, что международные организации боятся аудита, не соответствуют действительности, так как на каждый потраченный сом у нас есть документ, и когда любая государственная организация обоснованно обращается к нам за информацией, мы ее предоставляем". Но тогда чего так эти прозападные прокси вместе со своими покровителями так сопротивляются принятию данного законопроекта?

"Пару раз Ибрагимов анонсировал несостоявшиеся визиты своего главного работодателя - миллиардера Джорджа Сороса. Последний активно вкладывался в строительство кампуса Американского университета в Центральной Азии (АУЦА). Ожидалось, что сей "филантроп и меценат" встретится со студентами и преподавателями "своего" вуза, а также с коллективом представительства фонда в Кыргызстане. С чиновниками встречаться не планировал. Данный визит был анонсирован после того, как сам Джордж Сорос стал выступать с предложением легализовать марихуану по всему миру. Это вызвало ряд протестов, в том числе и в Кыргызстане, где выступили против его приезда", - уверяют авторы статьи.

Авторы издания напоминают, что уже экс-исполнительный директор Фонда "Сорос - Кыргызстан" активно участвовал в серии акций НПО в поддержку свободы слова и СМИ, организованных структурами Запада. Особенно после ареста счетов радио "Азаттык".

"В конце прошлого год Ибрагимов заявил, что тревожная ситуация со свободой слова в стране, негативные тенденции и попытки ограничить ее носят временный характер. По его словам, сейчас действительно сокращается свободное пространство, усиливаются ультраправые нарративы, но этот путь прошли и проходят многие государства. "Поэтому важно выразить солидарность. Понять, что это все временно. Нам следует консолидировать наши усилия и стойко встречать вызовы. Подобные процессы по ужесточению и сужению рамок происходят во всех странах, но они временны. Свободу СМИ и самовыражения полностью заглушить невозможно", - сказал Ш. Ибрагимов. Формально, он не высказывался по ЛГБТ, но действия его фонда под его же руководством, говорят сами за себя. Каждая акция по "защите прав женщин" - выставка, пеший ход или еще какое-либо публичное проявление – не обходится без фонда "Сорос - Кыргызстан". Ведь они направлены на разрушение традиционного общества", - говорится в статье.

Стоит отметить, что сия структура давно залезла в Министерство образования и науки КР. Она курирует написание учебников, особенно по истории, внедрение различных школьных программ с элементами либерализма и продвигает ювенальную юстицию. Также щедро финансируются классы по изучению английского языка во всех регионах республики.

И вот теперь, с таким обширным и богатым "багажом" Шамиль Ибрагимов влез в Минобразования Кыргызстана. Каких дел он может "наворотить" с таким же прозападным Каныбеком Иманалиевым, даже представить страшно. Но властям страны от этого тандема нужно уже сейчас быть начеку.