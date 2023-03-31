Задержаны подозреваемые в финансировании деятельности "Йакын-Инкар"

В УВД Октябрьского района города Бишкек поступила информация о том, что неустановленные лица по имени "Б.", "Т.", "Ю.", "М.", "Э." и "Т." ведут пропаганду экстремистской идеологии, запрещенной РЭО "Йакын-Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на основании решения судебной коллегии Бишкекского городского суда от 15.09.2017 года данная организация признана экстремисткой и деятельность данной организации запрещена на территории Кыргызстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 5 статьи 331 (Создание и финансирование экстремистской организации, участие в деятельности экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, были установлены и доставлены в следственную службу районного управления граждане А.Б. 1986 года рождения, А.Т. 1990 года рождения, М.Ю. 1987 года рождения, Н.М. 1971 года рождения и С.Н. 1979 года рождения, где им предъявлено обвинение и отпущены под обязательство о явке.

В рамках уголовного дела проведены соответствующие следственные действия и изъяты 62 книги религиозного содержания, 10 дисков, 3 тетради с конспектами религиозного содержания, брошюры религиозного содержания в количестве 11 штук.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.