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В Бишкеке сегодня будут перекрыты некоторые улицы

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке сегодня, 2 апреля 2023 года, в связи с открытием велосезона будут перекрыты некоторые отрезки улиц, сообщает пресс-служба мэрии столицы. .

Так, с 8:50 часов будут перекрыты отрезки улиц: с площади Ала-Тоо по проспекту Чуй от Панфилова до улицы Абдрахманова до парка Победы имени Д.Асанова.

Стартуют участники в 9:00 часов с площади Ала-Тоо, а финишируют в 10:30 часов в парке имени Д.Асанова.

Напомним, организаторами выступают компания Мегаком, ОО "Велоfriends позитив KG" при поддержке мэрии столицы.

Дорогие горожане и гости столицы! Приносим извинения за причиненные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/428494
Теги:
велоспорт, Бишкек
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