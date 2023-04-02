В Бишкеке сегодня будут перекрыты некоторые улицы

В Бишкеке сегодня, 2 апреля 2023 года, в связи с открытием велосезона будут перекрыты некоторые отрезки улиц, сообщает пресс-служба мэрии столицы. .

Так, с 8:50 часов будут перекрыты отрезки улиц: с площади Ала-Тоо по проспекту Чуй от Панфилова до улицы Абдрахманова до парка Победы имени Д.Асанова.

Стартуют участники в 9:00 часов с площади Ала-Тоо, а финишируют в 10:30 часов в парке имени Д.Асанова.

Напомним, организаторами выступают компания Мегаком, ОО "Велоfriends позитив KG" при поддержке мэрии столицы.

Дорогие горожане и гости столицы! Приносим извинения за причиненные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.