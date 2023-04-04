Погода
$ 87.45 - 88.25
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке определили победителей и призеров городской спартакиады

674  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице проходит весенняя спартакиада по месту жительства среди детей и подростков 2011-2012 года рождения. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, с 23 по 27 марта на спортивных площадках столицы проводились соревнования по 6 видам спорта.

В соревнованиях по настольному теннису победители и призеры определились следующим образом:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по шашкам:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Свердловский район;

- 3 место – Первомайский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по эстафете:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район:

В соревновании по легкой атлетике:

- 1 место – Свердловский район;

- 2 место – Ленинский район;

- 3 место – Первомайский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по пионерболу:

- 1 место – Первомайский район;

- 2 место – Октябрьский район;

- 3 место – Ленинский район;

- 4 место – Свердловский район.

В соревновании по мини-футболу:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428563
Теги:
спартакиада, Бишкек, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  