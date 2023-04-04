В Бишкеке определили победителей и призеров городской спартакиады

В столице проходит весенняя спартакиада по месту жительства среди детей и подростков 2011-2012 года рождения. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.
По его данным, с 23 по 27 марта на спортивных площадках столицы проводились соревнования по 6 видам спорта.
В соревнованиях по настольному теннису победители и призеры определились следующим образом:
- 1 место – Ленинский район;
- 2 место – Первомайский район;
- 3 место – Свердловский район;
- 4 место – Октябрьский район.
В соревновании по шашкам:
- 1 место – Ленинский район;
- 2 место – Свердловский район;
- 3 место – Первомайский район;
- 4 место – Октябрьский район.
В соревновании по эстафете:
- 1 место – Ленинский район;
- 2 место – Первомайский район;
- 3 место – Свердловский район;
- 4 место – Октябрьский район:
В соревновании по легкой атлетике:
- 1 место – Свердловский район;
- 2 место – Ленинский район;
- 3 место – Первомайский район;
- 4 место – Октябрьский район.
В соревновании по пионерболу:
- 1 место – Первомайский район;
- 2 место – Октябрьский район;
- 3 место – Ленинский район;
- 4 место – Свердловский район.
В соревновании по мини-футболу:
- 1 место – Ленинский район;
- 2 место – Первомайский район;
- 3 место – Свердловский район;
- 4 место – Октябрьский район.