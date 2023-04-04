В Бишкеке определили победителей и призеров городской спартакиады

В столице проходит весенняя спартакиада по месту жительства среди детей и подростков 2011-2012 года рождения. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, с 23 по 27 марта на спортивных площадках столицы проводились соревнования по 6 видам спорта.

В соревнованиях по настольному теннису победители и призеры определились следующим образом:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по шашкам:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Свердловский район;

- 3 место – Первомайский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по эстафете:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район:

В соревновании по легкой атлетике:

- 1 место – Свердловский район;

- 2 место – Ленинский район;

- 3 место – Первомайский район;

- 4 место – Октябрьский район.

В соревновании по пионерболу:

- 1 место – Первомайский район;

- 2 место – Октябрьский район;

- 3 место – Ленинский район;

- 4 место – Свердловский район.

В соревновании по мини-футболу:

- 1 место – Ленинский район;

- 2 место – Первомайский район;

- 3 место – Свердловский район;

- 4 место – Октябрьский район.