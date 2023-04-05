Бишкекские спортсмены стали призерами велогонки "ROAD RACE 2023"

В городе Талгар (Казахстан) прошла велогонка "ROAD RACE 2023" с раздельным стартом на шоссе. В данном турнире принимали участие 217 человек. С нашей спортивной школы отделения велосипедного спорта приняли 5 воспитанников и один тренер - действующий спортсмен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Велогонка проводилась в целях развития и пропаганды массовых видов спорта, пропаганды здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства участников, а также внутреннего и внешнего туризма.

По итогам индивидуальной гонки с раздельным стартом на 15 км наши спортсмены заняли места:

Дядичкин Алесандр – 3 место в категории мужчины 18-34 г.

Маткаримов Мухамед-Али – 1 место в категории юниоры 16-17 лет

Оролов Эрлан – 2 место в категории юниоры 16-17 лет

Березовская Евгения – 1 место в категории женщины 18- 34 г. и 2 место в категории "абсолют"

Чалова Алимина – 1 место в категории юниорки 16-17 лет и 3 место в категории "абсолют"

Велямова Данияр – 10 место в категории мужчины 18-34 г.

Организатором является ОО "Экстремальная атлетика"".