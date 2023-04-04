Кто хочет превратить Центральную Азию в Афганистан?

Великобритания все чаще в последнее время присматривается к Центральной Азии. Причем интересен им регион вовсе не развивающимся, а похожим на Афганистан. Чтобы везде был один беспорядок, и все воевали друг против друга. А значит, в обмен на политическую поддержку и оружие с боеприпасами – страны региона будут отдавать свои ресурсы за копейки. Как это происходило до недавнего времени с ливийской нефтью, которую ушлые западные дельцы скупали у воюющих племен всего за 5-10 долларов. Однако маршал Хафтар смог перекрыть им этот ручей халявных энергоносителей, пишет издание Asia-today.

Операция "Центральная Азия"

После развала СССР, с подачи победившего Запада, географическое понятие "Средняя Азия и Казахстан" почти пропало, зато появилась "Центральная Азия". После чего англосаксы принялись раскачивать ситуацию в странах региона. Быстро заполучил права печатать их паспорта и валюты у себя, Лондон опутал кредитами и займами в 1990-х годах, привязал к Международному валютному фонду, Всемирному банку (МВФ, ВБ) и другим своим глобальным структурам. Подключили к системе денежных платежей SWIFT, позволяющий отслеживать до последней копейки в карманах простого обывателя. Были получены продажные банкиры, которые сегодня представляют едва ли не одну из главных угроз для стабильности государств. Ведь владельцы банков готовы на все, лишь бы сохранить свой бизнес.

Первое десятилетие самостийной жизни 1991-2001 года в Средней Азии были относительно спокойными. Англосаксы не спешили, выращивали свою агентуру на местах посредством подкупа чиновников, их семей, созданием своих структур, программ по развалу местной промышленности и введением заградительных стандартов. Последние можно было соблюсти лишь при применении западных технологий, оборудования и расходных материалов. Тем самым создавался рынок сбыта товаров Запада. Это относительное спокойствие нарушалось лишь ходом гражданской войны в Таджикистане, в которой также были активно задействованы спецслужбы Запада с территории Афганистана. Также создавался так называемый "Северный коридор" транспортировки наркотиков из этой страны, через страны Средней Азии в Россию с дальнейшим выходом к Балтийскому морю.

Радикалы в разработке

Заодно, в Среднюю Азию протоптали дорогу представители различных религиозных радикальных течений. В Кыргызстане они добрались до весьма высокого уровня. Ввиду того, что местное население в своем большинстве не было особо религиозным, то оно слабо разбирается в течениях и их ответвлениях. У проповедников также имеются большие суммы денег, и они создают сетевые структуры из своих прихожан. Причем это касается как ислама, так и христианства. Первых, конечно, больше. Зато вторые на волне демократизации подсуетились раньше. Отсюда и скандалы появляются периодически, когда исламское духовенство запрещает хоронить на кладбищах прозелитов. Тема прозелитизма стала настолько острой, что Госкомиссия по делам религий даже выступала с предложением запретить переманивать паству приезжим миссионерам. В любом случае на чуть более шесть миллионов населения республики официально зарегистрированы 3 294 религиозные организации. Из них 2 884 исламского и 396 христианского направления, а также иудаистская, буддистская общины и бахаи.

Что касается исламских радикалов, то в Кыргызстане они поднялись весьма высоко. Яркий тому пример "Джамаат таблиги". Данная организация входит в списки запрещенных почти на всей территории всего бывшего СССР. Периодически в Кыргызстане арестовывают сторонников "Хизб ут-Тахрира", а в последнее время и "Йакин инкар", проповедующей жить, как во времена бытия пророка Мухаммеда. Последние, к слову, хоть и зовут жить жизнью 15-вековой давности, но от современных благ цивилизации не отказываются – телефонов, цифровых носителей и т.п… Страны Персидского залива через различные фонды финансируют постройки закрытых деревень, где население уже живет по законам шариата.

Стоит отметить, что покровители различного рода радикалов, все еще остаются в политическом истеблишменте. К примеру, по неофициальной информации, члены "Джамаат таблиги" во время парламентских выборов 2020 года – это 200 тысяч человек без членов их семей, голосовали за партию "Биримдик", созданной при прямом участии тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Тогда формально в парламенте большинство забрали себе две политические организации – "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", созданную кланом Матраимовых. Безоговорочная победа этих партий, при диком количестве нарушений в агитации и голосовании, стали формальным поводом для сноса Жээнбекова. То есть, получается, что англосаксы, в данном случае, действовали несколькими путями – усилили радикалов, вовлекли в политические процессы. А после – раскачивали обстановку в стране, что и привело к очередной революции.

Экономические "НЕпряники"

Кыргызстан хоть и является членом Всемирной торговой организации (ВТО), но особых выгод не получил. Страна в центре континента, выходов к морю не имеет, транспортных коридоров нет. Промышленность разрушена почти сразу после развала СССР. Сегодня значительную долю страна получает на перепродаже китайского товара в розницу или оптом. Другая часть доходов – это горнорудная отрасль. Кто бы что ни говорил, но вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) было предопределено. Что повлекло большую степень интеграции с Россией. Это и стало поводом для усиления усилий Запада оторвать Бишкек от Москвы.

Однако здесь уже поменьше демократии и больше экономики. Это уже открытым текстом объяснял побывавший в Кыргызстане 28 марта специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. В Бишкеке он наехал на руководство страны, мол, вы нарушаете наложенные Западом санкции на Россию. О"Салливан подчеркнул, что посредством санкций планируется ограничить доступ России к современным типам вооружения и лишить ее превосходства.

"Надо помнить, что те страны, которые не присоединились к санкциям, не стали платформой для их обхода. Все компании и страны ЕС готовы обеспечить имплементацию санкций. Моя же миссия заключается в том, чтобы встретиться со странами, где возможен обход санкций",- объяснил заезжий гость.

К своему приезду в Бишкек он посетил ОАЭ, Турцию, Пакистан, и собирался побывать в Узбекистане, Казахстане, Армении и Грузии. О'Салливан добавил, что необходим диалог с властями Кыргызстана о невозможности экспорта из КР европейских товаров в РФ. И дал понять, что Европа может попытаться выключить республику из торговых отношений на ближайшие 10 лет.

"Потому что есть еще период расследования военных преступлений, период выплаты репараций и восстановления Украины. Это будет длиться около 10 лет. К этому надо будет привыкать", - отметил спецпредставитель.

Слова, слова и НПО…

Ничего дельного ни Европа, ни США Кыргызстану предложить не могут. Работа ведется ими лишь "по верхам" - с отдельным сговорчивыми политиками, но не для населения. Имеется лишь мертворожденный проект CASA-1000 по транспортировке электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Но, учитывая сегодня обстановку в горах Гиндукуша, а также снижение объемов воды в горных реках и росте дефицита энергии, можно забыть про эти планы. А про "успехи" ВСП+ - программы Евросоюза, мы уже писали. Лишь Великобритания начала прошлым летом набирать кыргызстанцев на работу на свои клубничные плантации. Но это максимум несколько сотен человек в год.

Но главное: на фоне происходящего усиливается финансирование прокси-структур Запада в Кыргызстане. Сейчас они заняты подготовкой страны к определенной ситуации, чтобы создать атмосферу нетерпимости и "войны всех против всех". Для этого готовится комбинация из всех вышеприведенных направлений. Цель одна – создать одни большой Афганистан на всей Средней Азии.