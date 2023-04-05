В Бишкеке за "оформление" документов мошенница взяла 28 тысяч долларов

В Бишкеке женщина обещала оформить жилой дом и скрылась с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 24 октября 2020 года в милицию обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении гражданки С.К., которая 26 июня 2020 года находясь в одном из многоэтажных домов расположенный в 10 микрорайоне г. Бишкек, где войдя в доверие и обманным путём, под предлогом оформления жилого дома расположенного в Ыссык-Атинском районе Чуйской области, завладела денежными средствами в размере 28 тысяч долларов и земельным участком площадью 3 гектара. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В рамках возбужденного уголовного дела документально была установлена личность лица, ею оказалась гражданка С.К. 1979 года рождения, которая была объявлена в розыск. В отношении, которой Октябрьским районным судом г.Бишкек заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на 15 дней.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками УВД Октябрьского района, была установлена и задержана гражданка С.К. 1979 года рождения. Доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемая водворена в ИВС.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией УВД просит сообщить по следующим номерам телефонов: 0(700) 126 622 или 102.