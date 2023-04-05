Погода
$ 87.45 - 88.25
€ 95.20 - 96.20

Среднеазиатские "станы" стали полигоном геополитического соперничества

1229  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последние несколько лет заметно вырос интерес западных держав к странам Средней Азии, пишет Stav. Автор статьи уверен, что это объясняется не только желанием Запада ослабить Россию, ограничив ее влияние в регионе. Дело в геополитике и нерастраченных природных богатствах, и поэтому в борьбу включились другие крупные игроки.

Распад бывшего Советского Союза тридцать лет назад привел к появлению 16 независимых государств. Это позволило региональным, средним и малым государствам наладить дипломатические и торговые связи с новыми членами ООН ради собственных национальных и стратегических интересов. Государства Средней Азии, которые иногда обобщенно называют "станами", привлекли к себе особенное внимание больших и мощных держав из-за нерастраченных обширных ресурсов и природных богатств. Но еще важнее оказалось их геополитическое положение, так как данный регион особенно значим для тех государств, кто претендует на доминирование в мире.

Помимо США, России, Китая, Ирана и Индии, а также Великобритании и Евросоюза особый интерес к странам Средней Азии проявляет Израиль, несмотря на отдаленность этого региона от Палестины. Западные державы особенно заинтересованы во влиянии на этот регион, и их интерес к "станам" дополнительно возрос за последние несколько лет из-за конфронтации между Западом и Россией. Запад хочет ослабить ее, в том числе, ограничив российское влияние в Средней Азии, которое пока там сильно, особенно в оборонной сфере. Именно в этой части мира, которую Россия в прошлом, будучи империей, превратила в свой имперский трофей, она соперничала с Великобританией. Некоторые историки называли этот регион крышей мира, без контроля над которой невозможно сохранить гегемонию в мире.

Усиление влияния Китая

Вторая причина геополитической борьбы за "станы" заключается в стремлении западных держав ограничить и сбалансировать влияние Китая в этом регионе, который тоже считает его своей "епархией". Интерес со стороны США, Великобритании, а также Индии к Средней Азии можно рассматривать как попытку помешать Китаю и его инфраструктурному мегапроекту "Один пояс и один путь". Этот новый Шелковый путь должен пройти через данный регион до Стамбула, а затем далее в Европу, Африку и на Ближний Восток. В этой связи любопытно прозвучало недавнее заявление бывшего левоориентированного лейбористского председателя правительства Австралии Пола Китинга, одного из главных критиков западной иррациональной воинственной политики сдерживания Китая в мире. Пол Китинг заявил, что США, хотя и чувствуют себя в безопасности, окруженные двумя океанами и дружественными странами на севере и юге, и хотя они и являются доминантной морской и ядерной державой, все же они ограничены в борьбе с Китаем.

США уже некуда расширяться на суше, а Китай применяет стратегию расширения своего экономического влияния, создания цепочек и связей на всей территории Средней Азии. Китай реализует свою стратегию на огромных территориях от турецкого Стамбула и и польского Гданьска до Ближнего Востока и Африки. Китай делает это, руководствуясь собственными экономическими интересами, и вместе с тем китайская стратегия полезна для всех государств, которые участвуют в этом величайшем мировом проекте развития в современной истории человечества. Это лучше всего подтверждается тем фактом, что в Западной Азии значительно ослабло американское влияние, а влияние Пекина усилилось. Китай подписал с Ираном, Саудовской Аравией и другими государствами богатыми нефтью и газом стратегические соглашения, а китайское влияние в Африке превосходит влияние старых европейских держав, таких как Франция и Великобритания.

Отношение Запада к Китаю в Вашингтоне объясняют соперничеством держав, но не отрицают сотрудничества с ним в сферах, где это возможно. Дело в том, что Китай, в отличие от России, не ревизионист, он не хочет подорвать или разрушить мировой порядок. Однако Китай понимает, что Вашингтон системно проводит политику сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, пользуясь сетью союзников, которых хочет любой ценой втянуть в конфронтацию с Китаем. Некоторые аналитики даже полагают, что Вашингтон намерен не только сдерживать, но и вступить в открытую конфронтацию с Китаем, а также ослабить его влияние в Восточной Азии. Эта активная конфронтационная стратегия в краткой терминологии времен холодной войны известна как roll back (англ. "откат"). В своих целях американцы используют несколько союзов, в том числе известный "Четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD), платформу, в которой участвуют США, Австралия, Индия и Япония. Другой англо-американский эксклюзивный союз - это, конечно, AUKUS (Австралия, Великобритания и США), а также билатеральные союзы США с Южной Кореей, Японией, Филиппинами. Вашингтон пытается перетянуть на свою сторону и всю Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Однако мнение членов этой организации об оправданности конфронтации с Китаем разделились, поскольку многие поддерживают с ним конструктивные, дружественные и чрезвычайно выгодные торговые отношения.

Китай больше всех выиграл от глобализации, которой в последние десятилетия предводительствовали США. Поэтому Пекин хочет продолжить процесс глобализации, а значит, он заинтересован в мире и стабильности на планете. Конечно, Китай хотел бы реформировать мировой порядок, чтобы закрепить свою влиятельную позицию, которая по праву принадлежит ему как державе. Россия же совершенно иначе относится к мировому порядку, будучи ревизионистской державой, переживающей свой закат. Она силой пытается сохранить свой статус великой державы, подрывая и саботируя западные интересы где только можно. Но Россия, хотя и является самым большим по площади государством, а также располагает ядерным арсеналом и большими запасами энергоносителей, все же недостаточно сильна и влиятельна в смысле мягкой силы, чтобы привлекать остальной мир в экономическом и культурном плане. Поэтому Россия особенно активна и агрессивна на востоке Европы, на Кавказе, на Балканах и, конечно, в Средней Азии, на своем "заднем дворе". Москва понимает, насколько уязвима она с этой стороны, и знает, что там ей может грозить опасность, если ее западным соперникам удастся распространить свое влияние в государствах Средней Азии.

Конфронтация с Китаем и Россией и саботаж Ирана

Эпицентром конфронтации Запада с Китаем, безусловно, является Индо-Тихоокеанский регион, где сходятся два океана и два континента. Однако центром этого конфликта, который еще не перерос в военную конфронтацию, является Средняя Азия, где стратегия Запада заключается в одновременной конфронтации с Россией и Китаем. Кроме того, Запад стремится саботировать влияние Ирана в этом регионе, когда-то бывшем частью Персидского царства. Агрессивное отношение Великобритании к России проявило себя в XVI веке, когда британцы попытались подчинить Московское царство своим экономическим интересам и проложить через нее сухопутный путь к богатствам Индии. Успеха Лондон не добился, и англичане были вынуждены пользоваться морским путем в Индию. В Средней Азии Великобритания распространила свое влияние прежде России. Великобритания весьма быстро начала выкачивать богатства из своих азиатских колоний, тем самым покрывая дефицит, возникший из-за экспортно-импортных операций с американскими и европейскими компаниями при торговле с Индией и Китаем. Русско-персидская война, спровоцированная Лондоном (1826 - 1828), была попыткой Лондона замедлить прорыв Российской империи на юг.

Однако поражение Персии помогло России консолидироваться на Ближнем Востоке, подорвав позицию Великобритании. Первая афганская война, которая закончилась для британской короны бесславно, и в которой Великобритания потеряла более пяти тысяч солдат и понесла большой материальный ущерб, а также освоение русскими Средней Азии позволили Москве во второй половине XIX века оккупировать Бухару и Хиву в ущерб интересам Лондона. В начале ХХ века британские и российские интересы снова вступили в конфликт, и Великобритания уже тогда уступила свой статус ведущей мировой державы США, после чего превратилась в самого надежного американского партнера в Европе. Одна из причин, по которым Великобритания решилась на "Брексит", конечно, заключается в желании освободиться от контроля Брюсселя, чтобы восстановить свою глобальную роль. Отсюда и лозунг "Global Britain", который можно интерпретировать как британскую попытку восстановить прежнюю империю.

Стратегические планировщики в Лондоне долгое время считали Среднюю Азию регионом стратегических интересов. Причем не только из-за больших залежей минералов, но и из-за геостратегического положения. Среднюю Азию рассматривали как мост между Европой и Юго-Восточной Азией. Аналитики уверены, что после того, как Ричард Мур возглавил Секретную разведывательную службу МИД Великобритании, британская разведка активизировалась в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Есть некоторые признаки, хотя и трудно доказуемые, что упомянутая служба контролирует некоторые экстремистские исламистские группировки, которые использует для диверсионных операций в интересах ослабления британских оппонентов в этом регионе. Более того, Лондон так и не отказался от попыток воспользоваться некоторыми элементами в Турции, чтобы добиться своих целей в Средней Азии и, прежде всего, вытеснить оттуда Россию.

Главное препятствие для британцев на этом пути, разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его политика, в основе которой лежит защита интересов Турции в регионе. Поэтому можно ожидать, что Лондон будет поддерживать турецкую оппозицию, которая, по мнению Лондона, была бы более лояльна к интересам Великобритании и Запада в широком смысле. Хорошие отношения между Анкарой и Москвой, несмотря на некоторую конкуренцию между ними на Южном Кавказе, в Ливии и Сирии, как бельмо на глазу у Запада с его стратегией, чья цель заключается в подрыве интересов соперников в Средней Азии, особенно России, а также Китая и Ирана. При этом Турция, став автономным игроком, уже более не желает служить интересам Запада в Средней Азии. И об этом следует помнить, когда мы говорим об отношении западных государств к предстоящим выборам в Турции и поддержке ими оппозиции президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Цель Запада - ослабить прагматичные и корректные отношения между Анкарой и Москвой.

Подлинные мотивы Вашингтона

Политика Вашингтона в отношении государств Средней Азии, по крайней мере на словах, заключается в поддержке их независимости, суверенитета и территориальной целостности. В последнее время американские официальные лица часто посещают государства Средней Азии, что подтверждает повышенный интерес США к этому региону. Позицию Госдепа можно свести к помощи в строительстве процветающей, безопасной и демократичной Средней Азии. Также США обещают экономическую помощь и инвестиции в рамках разных инициатив. Но понятно, что Вашингтон, в первую очередь, руководствуется желанием расширить свое влияние в регионе, который находится на границе с Россией и Китаем, главными американскими оппонентами и большими державами.

В новой Стратегии национальной безопасности США ясно сказано, кто считается главными соперниками для глобального гегемона. Согласно стратегии, Российская Федерация "представляет непосредственную угрозу для свободной и открытой международной системы", а Китай является "единственным конкурентом, который намерен переформатировать международный порядок и все чаще пользуется экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели". Иными словами, Российская Федерация для США - вызов сейчас, а Китай - вызов в будущем. Страны Средней Азии граничат с обоими американскими соперниками. Некоторые наблюдатели ошибочно интерпретировали поспешный уход американцев из Афганистана как отказ от глобальной гегемонии. Но правда заключается в том, что американцы лишь поменяли позиции и перенаправили ресурсы на реализацию все той же цели, то есть на сохранение глобального доминирования. Стратегия США в Средней Азии была просто пересмотрена, они не покинули этот регион. Элис Уэллс, бывшая зампомощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, подтвердила, что главная мантра американской стратегии - поддержка Вашингтоном "независимости, суверенитета и территориальной целостности" стран региона, и это - "святая троица американской политики в Средней Азии".

Хорошо осведомленные наблюдатели согласятся, что ни одно из пяти государств Средней Азии не является демократичным, за исключением Киргизии, где есть определенные элементы демократических процессов и самое развитое гражданское общество. Американская политика направлена на демократизацию региона, поскольку администрация Байдена смотрит на глобальную политику, прежде всего, через призму борьбы между демократией и автократией. Так как Средняя Азия никак не укладывается в эту идеологическую концепцию, администрация Байдена открыла двери и для тех государств, кто не приемлет демократические институты, но все же поддерживает международную систему, основанную на правилах. Государства Средней Азии на самом деле подпадают под эту категорию. Они вписываются в серую зону между ревизионистскими автократиями и либеральными демократиями западного типа. Будучи относительно молодым регионом независимых государств, окруженных державами, Средняя Азия тяготеет к диверсификации международных отношений, особенно в том, что касается экономических партнерств и торговых путей. Вооруженный конфликт на Украине также привел государства Средней Азии к осознанию того, что не следует полностью зависеть от милости России или Китая. Однако из-за того, что у стран региона нет выхода к морю, они вынуждены балансировать между конфликтующими интересами держав.

Интересы Франции в Казахстане

Некоторые хорошо осведомленные аналитики уверены, что сейчас и Великобритании, и США выгодна геополитическая нестабильность в Средней Азии. Она позволяет им держать Россию и Китай в ослабленном состоянии. Помимо этого "стратегического союза" между Великобританией и США в Средней Азии, есть еще Франция, которую Лондон в последнее время пытается переманить в свой лагерь. В начале февраля в Париже проводился круглый стол под патронажем парламента Франции, на котором обсуждалось расширение западного присутствия, в том числе Франции, в Средней Азии ради ослабления там влияния России и Китая. С этой целью Париж культивирует отношения с политическими лидерами среднеазиатских государств, в том числе с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым, которые уже приезжали в Париж с официальным визитом. Франция обещала миллиарды долларов вложений в страны региона. Крупнейшая французская атомная компания "Орано" подписала с узбекским добытчиком урана договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает совместную разведку и разработку месторождений урана. Кроме того, Французское агентство развития (AFD) планирует инвестировать в проекты в странах Средней Азии.

Повышенный интерес Парижа к этому региону в основном объясняется тем, что Франция нуждается в уране для своих АЭС. Франция - европейский лидер в производстве атомной энергии. С другой стороны, Казахстан - мировой лидер по добыче природного урана. В Казахстане находятся 26% от всех разведанных запасов урана в мире. Французско-казахстанская компания КАТСО перерабатывает 15% урана, добытого в Казахстане. Помимо экономических целей, Франция также заинтересована в вытеснении России из Средней Азии и особенно из Казахстана. У России и Турции недостаточно средств для инвестиций в этот регион, и поэтому Франция, США и Великобритания стараются пользоваться своими преимуществами в этом смысле. Китай, в свою очередь, способен экономически доминировать в регионе, поскольку располагает большим капиталом. Турция же может предложить другие ценности из разряда мягкой силы, которые дают ей преимущество перед западными соперниками и Россией. Речь идет об общей истории, исламском культурном наследии, языке, традициях, общем этническом происхождении и других ценностях, которые воплощает собой формальный союз тюркских государств. Кроме того, не стоит забывать и оборонный потенциал Анкары, который тоже важен при распространении ее влияния и выстраивании доверия с государствами Средней Азии.

Если державы так борются за влияние и добрые отношения со среднеазиатскими "станами", то самое время и нашему государству уделить достаточно внимания этому региону ради собственных интересов. Наше главное богатство (мягкая сила) - это, конечно, схожая и отчасти общая религиозная и культурная история. Также нас объединяет опыт жизни под репрессивным режимом, и поэтому нам будет легче найти общий язык, а экономика станет еще одним средством для укрепления связей с государствами Средней Азии.

Источник: stanradar.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428599
Теги:
Европа, Китай, США, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  