Дружба Атамбаева и Карамушкиной - пример дружбы между братскими народами

20 июня 2019 года, когда на заседании Жогорку Кенеша обсуждалось лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, депутат Ирина Карамушкина обратилась к коллегам с очень эмоциональной речью. Напомнила некоторые эпизоды из эпоса "Манас" и пригрозила "моральным приговором" всем, кто в чем-то обвиняет Атамбаева:

"Наш великий Манас был смертельно ранен в спину. Умирая, был опять-таки предан своими соратниками. Когда он потерял власть, силу и влияние, кто-то добил его мечом, тогда соратники все молчали. Потом стали преследовать семью, жена должна была сбежать в Бухару. И история имеет свойство повторяться"…

Кого имела в виду Ирина Юрьевна, говоря о предателе, вонзившем меч в атамбаевскую спину, - догадаться нетрудно. Примерно в то же время появился тост, который с разными вариациями кыргызстанцы произносили во время застолий в честь виновника торжества: "Будь умным, как Акаев, здоровым, как Бакиев… Но не дай Аллах тебе таких друзей, как у Атамбаева!"

Этот шуточный тост всегда, впрочем, произносился с оговоркой: с кем из друзей Атамбаеву действительно повезло, так это Карамушкина. Она, пожалуй, единственная, кто был с ним рядом в горе и в радости, пережил вместе с бывшим президентом все его взлеты и падения и ни разу не дал повода усомниться в своей верности.

Через год, в феврале 2020-го, когда Алмазбек Атамбаев находился в местах не столь отдаленных, она пошла еще дальше, опубликовав на своей странице в соцсети весьма эмоциональное обращение к Жээнбекову: "Я вношу предложение отпустить Атамбаева под залог. В качестве залога предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения! Это не геройство и бравада, это – "сам погибай, а товарища выручай!". Вам этого, к сожалению, никогда не понять"…

Не понять этого не только бывшему другу бывшего президента. Понимание в полной мере смысла этой нехитрой поговорки вообще мало кому доступно. Тем более если речь идет о большой политике, которая, как известно, дело грязное и несентиментальное. И с друзьями, верными соратниками, готовыми в любой момент хоть в огонь, хоть в воду, на какие угодно жертвы, - политикам (начиная с древнеримских), как правило, катастрофически не везет.

В ответ на публикацию о том, что Ирина Карамушкина намерена идти на выборы по Ленинскому округу, один из гостей нашего сайта написал: "Плодотворный тандем экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата ЖК Ирины Карамушкиной есть наглядный и поучительный пример нерушимой дружбы кыргызского и русского народов. Дружбы, проверенной веками, победами и испытаниями двух братских народов".

Все так и есть. Там, где не срабатывает землячество, где соплеменник часто только и ждет подходящего момента, чтобы напасть сзади, - на первое место выходят отношения другого порядка. Основанные на настоящей братской взаимопомощи, поддержке, безграничном доверии. И яркий пример этому – многолетняя дружба Алмазбека Атамбаева и Ирины Карамушкиной. Которых связала не только общая партия, но и общие цели и задачи, общее видение настоящего и будущего страны и народа, общее понимание, что друг, не способный предать и готовый в любой момент подставить плечо и протянуть руку – это выше многих других союзов и объединений.

Карамушкину высокопарно называют самым главным оплотом защиты чести и достоинства экс-президента Кыргызстана. Самые наблюдательные кыргызстанцы замечают, что каждое свое выступление (на любую тему) она умудряется "повернуть в сторону Атамбаева". Она самоотверженно билась за него до ареста, во время судебных заседаний, когда он был в тюрьме. Продолжает она биться и сейчас, когда он на свободе и настроен на продолжение политической борьбы.

Предвыборная гонка недавно сдавшего депутатский мандат Жаныбека Абирова в 2021 году сопровождалась лозунгом "Дорогу молодым!" Теперь акценты бишкекчан явно сместились. Молодой и амбициозный Абиров не отметился ни одним интересным начинанием, ни одной толковой инициативой. Запомнится он (если запомнится) несколькими мутноватыми фактами из своей биографии и дракой у ресторана, которая и положила конец его депутатской карьере.

На майских выборах по тому же Ленинскому району на первое место выйдут другие качества предполагаемого парламентария. Принципиальность, надежность, умение брать ответственность "за себя и за того парня". Баллотируясь в депутаты, Ирина Карамушкина, вполне возможно, упор сделает именно на этой, очевидной для всех истине: крепкая и нерушимая дружба братских народов на примере Атамбаева и Карамушкиной – дороже амбиций; это то, что не измерить никакими деньгами.

Кыргызстан и Россию веками связывают такие же отношения. Не просто партнерские и добрососедские, но поистине братские. Наши страны тоже прошли нелегкий путь, усыпанный не только розами. Впереди еще много испытаний и проверок на прочность нашей дружбы. И пример соратников по СДПК вселяет уверенность, что и будущие испытания будут пройдены с честью.