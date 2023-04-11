Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

Дружба Атамбаева и Карамушкиной - пример дружбы между братскими народами

202  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

20 июня 2019 года, когда на заседании Жогорку Кенеша обсуждалось лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, депутат Ирина Карамушкина обратилась к коллегам с очень эмоциональной речью. Напомнила некоторые эпизоды из эпоса "Манас" и пригрозила "моральным приговором" всем, кто в чем-то обвиняет Атамбаева:

"Наш великий Манас был смертельно ранен в спину. Умирая, был опять-таки предан своими соратниками. Когда он потерял власть, силу и влияние, кто-то добил его мечом, тогда соратники все молчали. Потом стали преследовать семью, жена должна была сбежать в Бухару. И история имеет свойство повторяться"…

Кого имела в виду Ирина Юрьевна, говоря о предателе, вонзившем меч в атамбаевскую спину, - догадаться нетрудно. Примерно в то же время появился тост, который с разными вариациями кыргызстанцы произносили во время застолий в честь виновника торжества: "Будь умным, как Акаев, здоровым, как Бакиев… Но не дай Аллах тебе таких друзей, как у Атамбаева!"

Этот шуточный тост всегда, впрочем, произносился с оговоркой: с кем из друзей Атамбаеву действительно повезло, так это Карамушкина. Она, пожалуй, единственная, кто был с ним рядом в горе и в радости, пережил вместе с бывшим президентом все его взлеты и падения и ни разу не дал повода усомниться в своей верности.

Через год, в феврале 2020-го, когда Алмазбек Атамбаев находился в местах не столь отдаленных, она пошла еще дальше, опубликовав на своей странице в соцсети весьма эмоциональное обращение к Жээнбекову: "Я вношу предложение отпустить Атамбаева под залог. В качестве залога предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения! Это не геройство и бравада, это – "сам погибай, а товарища выручай!". Вам этого, к сожалению, никогда не понять"…

Не понять этого не только бывшему другу бывшего президента. Понимание в полной мере смысла этой нехитрой поговорки вообще мало кому доступно. Тем более если речь идет о большой политике, которая, как известно, дело грязное и несентиментальное. И с друзьями, верными соратниками, готовыми в любой момент хоть в огонь, хоть в воду, на какие угодно жертвы, - политикам (начиная с древнеримских), как правило, катастрофически не везет.

В ответ на публикацию о том, что Ирина Карамушкина намерена идти на выборы по Ленинскому округу, один из гостей нашего сайта написал: "Плодотворный тандем экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата ЖК Ирины Карамушкиной есть наглядный и поучительный пример нерушимой дружбы кыргызского и русского народов. Дружбы, проверенной веками, победами и испытаниями двух братских народов".

Все так и есть. Там, где не срабатывает землячество, где соплеменник часто только и ждет подходящего момента, чтобы напасть сзади, - на первое место выходят отношения другого порядка. Основанные на настоящей братской взаимопомощи, поддержке, безграничном доверии. И яркий пример этому – многолетняя дружба Алмазбека Атамбаева и Ирины Карамушкиной. Которых связала не только общая партия, но и общие цели и задачи, общее видение настоящего и будущего страны и народа, общее понимание, что друг, не способный предать и готовый в любой момент подставить плечо и протянуть руку – это выше многих других союзов и объединений.

Карамушкину высокопарно называют самым главным оплотом защиты чести и достоинства экс-президента Кыргызстана. Самые наблюдательные кыргызстанцы замечают, что каждое свое выступление (на любую тему) она умудряется "повернуть в сторону Атамбаева". Она самоотверженно билась за него до ареста, во время судебных заседаний, когда он был в тюрьме. Продолжает она биться и сейчас, когда он на свободе и настроен на продолжение политической борьбы.

Предвыборная гонка недавно сдавшего депутатский мандат Жаныбека Абирова в 2021 году сопровождалась лозунгом "Дорогу молодым!" Теперь акценты бишкекчан явно сместились. Молодой и амбициозный Абиров не отметился ни одним интересным начинанием, ни одной толковой инициативой. Запомнится он (если запомнится) несколькими мутноватыми фактами из своей биографии и дракой у ресторана, которая и положила конец его депутатской карьере.

На майских выборах по тому же Ленинскому району на первое место выйдут другие качества предполагаемого парламентария. Принципиальность, надежность, умение брать ответственность "за себя и за того парня". Баллотируясь в депутаты, Ирина Карамушкина, вполне возможно, упор сделает именно на этой, очевидной для всех истине: крепкая и нерушимая дружба братских народов на примере Атамбаева и Карамушкиной – дороже амбиций; это то, что не измерить никакими деньгами.

Кыргызстан и Россию веками связывают такие же отношения. Не просто партнерские и добрососедские, но поистине братские. Наши страны тоже прошли нелегкий путь, усыпанный не только розами. Впереди еще много испытаний и проверок на прочность нашей дружбы. И пример соратников по СДПК вселяет уверенность, что и будущие испытания будут пройдены с честью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428735
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Сооронбай Жээнбеков, Жаныбек Абиров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  