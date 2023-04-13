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ГКНБ: В Баткенском детсаде выявлены "мертвые души"

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- Бермет Таалайбекова
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В Баткенской области выявлены факты присвоения бюджетных денежных средств в дошкольном детском учреждении "Кулунчак" села Кара-Бак. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в учреждении начислялись заработные платы на лиц, которые по факту не осуществляли трудовую деятельность. Затем, незаконно начисленные денежные средства присваивались руководством учреждения.

По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело по ст.210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/428788
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, детский сад, растрата
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