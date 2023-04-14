ГКНБ: Двое граждан КР пытались незаконно вывести деньги из страны

Задержаны граждане КР "А.М.И." и А.у.А., которые через КПП "Достук автодорожный" пытались вывести из Кыргызской Республики денежные средства в размере 75 000 долларов без заполнения соответствующих документов и таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в соответствии с постановлением кабинета министров №7 от 13 января 2023 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов КР" в бюджет республики взыскано 568 230 сомов (т.е. 10 % от суммы превышающей установленный лимит).