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ГКНБ: Двое граждан КР пытались незаконно вывести деньги из страны

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- Бермет Таалайбекова
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Задержаны граждане КР "А.М.И." и А.у.А., которые через КПП "Достук автодорожный" пытались вывести из Кыргызской Республики денежные средства в размере 75 000 долларов без заполнения соответствующих документов и таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в соответствии с постановлением кабинета министров №7 от 13 января 2023 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов КР" в бюджет республики взыскано 568 230 сомов (т.е. 10 % от суммы превышающей установленный лимит).


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URL: https://www.vb.kg/428823
Теги:
ГКНБ, деньги
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