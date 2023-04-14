В Бишкеке пройдет выставка "Персидская каллиграфия и искусство золочения"

С 18 по 20 апреля с 11:00 до 18:00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится уникальная выставка и мастер-класс по персидской каллиграфии и искусству золочения и художественного оформления книг от иранских мастеров Асгара Мохаммади и Али Бахмани. Об этом сообщает Культурное представительство

при посольстве Ирана в Кыргызстане.

По его данным, на выставке будут представлены труды, выполненные почерками сульс, шекасте, насталик и др., и украшенные удивительным видом искусства "тазхиб", который чаще всего встречается в оформлении Священного Корана. Участники практического мастер-класса познакомятся с инструментами, техниками и правилами персидскому письма и попробуют свои силы в украшении книг, работая над эскизами мастера "тазхиба".

Участникам мастер-класса будут предоставлены инструменты и материалы.

Справка: Персидская каллиграфия - одно из самых изящных искусств в истории исламской цивилизации, а тазхиб (золочение) - изумительное оформление титульных страниц и полей книги, представляющее собой геометрический или растительный орнамент.

Вход свободный.