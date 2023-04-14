Евгения Судец о Ширшове, Госбанке, Бакиевых и "палках в колесах"

Экс-глава Госбанка развития КР, Евгения Судец дала эксклюзивное интервью VB.KG накануне своего ухода с поста главы Госбанка КР и отъезда из КР. Напомним, ее имя последние недели было весьма резонансным в нашей стране. Ее обвиняли в якобы связях с Бакиевыми и желании заполучить главного сотового оператора нашей страны. В интервью нашему изданию она подробно рассказала, знает ли Максима Бакиева, Алексея Ширшова, о своей работе над банковским проектом в КР, зарплате в "миллион" и "нюансах" работы.

- Вы возглавили Госбанк развития в прошлом году. Кто пригласил вас на работу, и почему именно вам было поручено заниматься запуском нового финансового учреждения в Кыргызстане?

- Приехать в Кыргызстан и занять эту должность меня пригласил глава Кабмина Акылбек Жапаров. Мы познакомились с ним на одной из встреч. Он искал человека с большим международным опытом работы в сфере финансов и инвестиций. Им приглянулась моя кандидатура, так как я работала с огромными успешными проектами: "ВТБ", "Пулково", "Магнит", "Теле2". А это большие активы. Мне показалась интересным с нуля создать банк, работающий с мировыми финансовыми институтами, превратить активы во что-то стоящее. Тем более, Кыргызстан в СНГ – единственное государство, где отсутствует Госбанк развития. Для КР это был шанс сделать из страны "маленькую Швейцарию". Мы рассчитали бюджет, привлекли массу местных и международных компаний. 20 человек из пяти стран мира за свой счет сделали всю концепцию банка, прилетали в КР за свои деньги, жили на свои средства и работали pro bono, то есть, "во благо общества". Никаких личных интересов заполучить деньги кыргызстанцев, сотовые операторы и переправить их кому-либо ни я, ни моя команда не преследовала. Откуда на нас полилась вся эта грязь, даже представить сложно.

- К слову о парламентариях. Недавно в ЖК была озвучена информация, что вы получаете в Кыргызстане "миллионные" выплаты. Так ли это?

- За свою работу в течение полугода в Кыргызстане ни я, ни моя специалисты не получили ни копейки. Все выделенные средства на Госбанк развития, включая наши зарплаты, лежат на счетах в Нацбанке. Тому есть подтверждение – выписка из НБ КР (фото ниже). И это при том, что люди, работающие над Госбанком и его концепцией, все – инвестиционные банкиры, которые не работают за копейки. Но все эти зарплаты никогда не были уплачены! Как Минфин переслал 2 млрд, так они и лежат. Откуда взяты те суммы, мне неизвестно! Ведь много возмущений и недопонимания было даже по этой сумме. Хотя только информационная безопасность, чтобы она работала и была, как в любой международной компании, стоит немалых затрат. Но Совет директоров (семь человек – четыре от кабмина и 3 от ЖК) не поддерживал наши предложения и концепции. Хотя реализовывать долгосрочные проекты надо, экономика – вещь небыстрая. Ты не завтра получаешь прибыль, но делать то же государственно-частное партнерство надо. Это важно для государства. Экономика должна развиться во всех направлениях.

- Как финансист и банкир, как вы оцениваете инвестиционную привлекательность нашей страны? Что мешает приходу инвесторов из развитых зарубежных стран?

- Международные инвесторы хотят работать по известным им, четким правилам, которые работают во всем мире. В Кыргызстане этих правил, к сожалению, нет, либо они не соблюдаются. Поэтому, первое – необходимо эти правила установить и реализовать. У КР же упали даже международные рейтинги, важные для прихода инвесторов. А все потому, что с тем же Moody's страна не работает. А суверенный рейтинг и вовсе для инвестпривлекательности – ключевая история. Здесь нет налаженной работы не с ним, ни с Фондовой биржей, нет инструментов, чтобы экономика развивалась. Несколько лет назад с Moody's от КР работал "Газпромбанк". Они заплатили, и он выдал нормальные данные. С тех пор с ним никто не сотрудничал. Там мне пояснили, что все просьбы Moody's дать какую-то информацию, в республике игнорируют. Выясняется, что у государства, во-первых, нет статистики, во-вторых, нет желания платить. Хотя это не такие большие деньги, но огромные перспективы. Это большая концептуальная работа и ключевая история. Плюс часть законодательства в стране устарела, ее необходимо усовершенствовать для привлечения инвесторов. Была задача попробовать развить все звенья. Это большая системная работа, которая занимает ни один месяц. Но ее почему-то никто не хочет делать и продвигать в Кыргызстане.

- Ваше имя и имя вашего мужа Владимира Андросика связывают с семьей беглого президента КР Курманбека Бакиева. В ряде расследований уверяют, что вы работаете на него и планируете передать ему активы банка и сотового оператора Mega?

- Я была шокирована, когда мне вменили, что Судец хочет привести в КР какую-то бакиевскую семью. Я даже не знаю, кто эти люди! О них я услышала в контексте истории только в Кыргызстане. Я никогда их не видела и не слышала про них до этого. Я даже не знаю, как выглядит Максим Бакиев, с которым меня связывают. Что касается моего мужа, то он и вовсе в этой истории – потерпевшая сторона. Мы, правда, тогда не были еще знакомы. Супруг тогда владел пакетом акций компании, который его вынудили продать за копейки. В итоге он потерял огромные деньги, а весь пакет ушел сначала рейдерам, а потом государству. И если на тот момент капитализация компании была 700 млн долларов, на сегодняшний - около 100 млн долларов. То есть, она за это время упала в 7 раз!

- Знакомы ли вы с другой резонансной персоной в КР – Алексеем Ширшовым?

- Да, с Алексеем Ширшовым я знакома, но не так тесно, как хотелось бы журналистам. Он один из трех тысяч моих других контактов в телефоне. Я даже не помню, где мы познакомились. Никакой дружбы "семьями" и совместных проектов с ним ни у меня, ни у моего мужа нет, и не было. Я знаю, какая у него здесь репутация. А я очень дорожу своей безупречной репутацией, наработанной годами. Я не хочу, чтобы меня полоскали в прессе. Не могу портить свою репутацию плохой репутацией другого человека! К тому же, первый документ в любом инвестбанке – Кодекс этики, где прописана процедура "знай своего клиента". И он как клиент банка точно нам не подходит. Это касается не только Ширшова, но и все семейство Бакиевых. Поэтому, меня очень смутил вопрос доверия к тем специалистам, которые власти страны привлекают в КР для развития и благих целей. Особенно со стороны парламентариев. Где они это берут и почему озвучивают ложь с трибуны?

- Что смутило вас в работе Госбанка развития. Планировалось, что его уставной капитал составит около 20 млрд сомов, первые из них поступят в этом году. Так ли это?

- Повторюсь, перечисленные 2 млрд сомов Минфином лежат на счетах. А все потому, что Совет директоров, на мой взгляд, занял странную позицию. Ранее я написала его членам, что у меня есть поручение кабмина разместить из этих двух млрд – 1,5 млрд в государственные ценные бумаги. Но СД отказался за это голосовать, испугавшись размещать деньги в гособлигации! Это нонсенс. То есть, люди на местах пытаются подвергнуть сомнению стоимость госресурсов и всю финансовую политику, которую проводит Минфин и Кабмин. Странная позиция касается не только СД Госбанка, но и Госфиннадзора. Пакет документов туда был подготовлен и представлен 24 февраля этого года. По законодательству, срок регистрации определен в 5 дней. Однако уведомление о регистрации акций было получено аж 23 марта. Причину задержки в регистрации выпуска сотрудники Госфиннадзора не пояснили. В итоге стоимость упущенной выгоды Госбанка развития за каждый день просрочки составила 23 млн сомов. Сегодня у нас уже апрель, а деньги до сих пор лежат в Нацбанке. Кто за это должен заплатить?

- Чтобы вы хотели сказать в заключение? К кому обратиться?

- Мне понравилась ваша страна, люди, проект. 20 человек из пяти стран мира за свой счет сделали уже всю концепцию банка. Есть стратегия, бюджет, начинай работать. Мы потратили свое личное время на все это: собеседовали специалистов, писали бумаги и протоколы. Но ничего не происходит. Люди не понимают, зачем им это надо, пресса доносит неправдивые факты, вместо успеха в этом направлении той же Грузии и Сингапура. Я впервые наблюдаю полное отсутствие консенсуса между прессой, властью и людьми. Те же люди из СД Госбанка первое, что спросили: сколько мы им будем платить. Я им объяснила, как это работает в международной системе. Что сначала нужно создать, а потом получить прибыль. Наша основная задача была сделать экономику страны более прозрачной, "белой" и понятной для международного рынка. Но видимо, кому-то это не очень на руку. Видимо, поэтому на протяжении всей нашей деятельности во всем чувствовалось противодействие. Кто-то сильно боится потерять в КР свои "теневые доходы", когда в КР появится свободная экономика. И это главная проблема. Команда была готова к работе, велись переговоры, было заметно желание инвесторов. Жаль... Время рассудит, кто был прав – кто стремится к развитию, и тех, кто пытался реализовать свои личные сиюминутные интересы за счет государства.

Еще один комментарий Евгений Судец по работе сотового оператора MEGA редакция VB.KG опубликует отдельно. На наш взгляд, он особо важен в плане желания властей КР (неосуществимого) продать его инвесторам.