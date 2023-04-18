Стало известно, за что задержан Урматбек Самаев

В ГКНБ КР подтвердили задержание мэра Токмока Урматбека Самаева. По данным ведомства, выявлена причастность мэра Токмока к организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии "Токмок Жылуулук".

"В частности, по факту незаконных подключений к центральной теплотрассе частных домов г. Токмок, где часть вырученных средств передавалась последнему.

Так, 17 апреля 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР был задержан мэр г.Токмок и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия".