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Стало известно, за что задержан Урматбек Самаев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ КР подтвердили задержание мэра Токмока Урматбека Самаева. По данным ведомства, выявлена причастность мэра Токмока к организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии "Токмок Жылуулук".

"В частности, по факту незаконных подключений к центральной теплотрассе частных домов г. Токмок, где часть вырученных средств передавалась последнему.

Так, 17 апреля 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР был задержан мэр г.Токмок и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428906
Теги:
ГКНБ, Урматбек Самаев
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