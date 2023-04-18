Борцы Роман Власов и Акжол Махмудов встретятся в лиге Поддубного в Алматы

26 апреля в Алматы состоится Poddubny Wrestling League. Об этом сообщает пресс-служба лиги. По ее данным, в турнире примут участие борцы из Кыргызстана, Албании, Болгарии, Ирана, Кубы, Монголии, России и других стран.

Главным поединком вечера станет долгожданное противостояние лучших борцов мира в весе до 77 кг (греко-римская борьба): двукратный олимпийский победитель, трехкратный чемпион мира, чемпион PWL Роман Власов (Россия) встретится с действующим чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады Акжолом Махмудовым (Кыргызстан).

Также пройдут соревнования:

Греко-римская борьба, 60 кг

● БАММАТОВ Динислам (Россия), чемпион PWL-1, Чемпион России, победитель первенства мира до 21 года

● ШАРШЕНБЕКОВ Жоламан (Кыргызстан), чемпион мира, двукратный чемпион Азии, , призер Чемпионатов мира, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратный чемпион PWL

Вольная борьба, 61 кг

● МАГОМЕДОВ Абасгаджи (Россия), чемпион мира и Европы, двукратный чемпион PWL

● ЖУМАШБЕК Тайырбек (Кыргызстан), победитель первенства Азии U-23

Греко-римская борьба, 97 кг

● САРГСЯН Артур (Россия), призер Чемпионата мира, чемпион России

● ДЖУЗУПБЕКОВ Узур (Кыргызстан), чемпион Азии и призер чемпионатов Азии, призер Азиатских игр, многократный чемпион Кыргызстана , участник Олимпийских игр в Токио

В программе PWL-4 планируется более 10 схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Гонорарный фонд турнира Борцовской лиги Поддубного (PWL) в Алматы составит 20 миллионов рублей. Об этом рассказал исполнительный директор Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного) Юрий Федоров.

"Общий призовой фонд турнира составит около 20 млн рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 млн рублей. В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше", - заявил глава Лиги.

Вечер борьбы PWL будет транслироваться стриминговым сервисом wrestlingtv.ru.

Начало эфира в 19:00 (время Казахстана).

Справка: Борцовская Лига Поддубного - профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дважды в Москве (Россия) и единожды в Бишкеке (Кыргызстан). За это время в ней приняли участие около 1000 борцов из 15 стран мира, среди которых пять победителей Олимпийских игр, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов Европы и Азии. В 2023 году лига расширит масштаб и географию турниров в мире.

Прямая трансляция будет транслироваться по ссылке