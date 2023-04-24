Здравоохранению Кыргызстана не хватает 2000 педиатров

22-23 апреля в Бишкеке под эгидой Минздрава КР проходит международная конференция "Здоровье человека в современных условиях: возрастные аспекты. Инновации в медицине и образовании", на которой обсуждаются разносторонние аспекты здоровья и патологии человека в различные периоды его развития, включая новорожденных, детей и подростков. Вчера проводились мастер-классы при поддержке ОО "Альянс врачей регионов".

"В этом году Кабинет министров КР принял важное и своевременное решение о педиатрической службе. Нет сомнений в том, что она нуждается в возрождении, реабилитации и требует принятия неотложных комплексных мер в обеспечении кадрами, больничными койками, в обновлении и укреплении инфраструктуры организаций здравоохранения, в повышении квалификаций медицинских работников. А также во внедрении новых диагностических и лечебных технологий, социальной и правовой защите медицинских работников", - сказал vb.kg президент ОО "Объединение детских врачей КР", главный внештатный педиатр Минздрава КР, профессор Шайирбек Сулайманов.

По словам профессора, сложно представить продвижение реформ без нового пополнения, без свежего взгляда молодых образованных, талантливых и креативных кадров. Министерство здравоохранения КР в кооперации с главными внештатными и ведущими специалистами, а также профессиональными медицинскими ассоциациями взяли курс на улучшение качества медицинской помощи детям.

Как отмечалось на международной конференции, численность детей в Кыргызстане от 0 до 14 лет составляет 2,3 миллиона человек или 34 процента от всего населения КР. При этом в стране трудится всего около 700 детских врачей, то есть на 10 тысяч детского населения приходятся 0,8 педиатра. Согласно нормативам, нужны еще как минимум 2000 педиатров. По областям этот показатель колеблется от 0,3 до 1,0 на 10 тысяч детского населения. Для сравнения такой же показатель в России достигает 16. Ежегодный выпуск врачей-педиатров составляет 200 человек, в том числе в КГМА им. И.К. Ахунбаева - 80, КРСУ им. Ельцина - 80, ОшГУ – 20. Этого крайне недостаточно.

Сегодня при оказании помощи детям и подросткам в Кыргызстане не налажены механизмы координации деятельности государственных, частных, неправительственных и международных организаций. Нуждается в повышении квалификации кадровый состав системы здравоохранения, медицинского образования и социальной защиты. Требуется улучшение качества медицинской помощи, абилитации и реабилитации, профилактики болезней детского возраста. Остаются высокими риски, связанные с окружающей средой (чистая вода, безопасная среда для игр и занятий, жилищные условия и т.д.). В области охраны здоровья и развития детей наблюдается слабая вовлеченность гражданского сектора в принятие решений и внедрение программ.

На все сферы жизнедеятельности человека также существенно повлияла и пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех странах мира в системах здравоохранения произошли беспрецедентные изменения, направленные на противостояние пандемии. Стремительно меняющаяся ситуация потребовала от всех быстрых практических решений, а также перманентного научного анализа, которые максимально эффективно позволили внедрять в повседневную работу врачей наиболее успешные технологии. В такой ситуации организация и проведение научных диалогов особенно важны.

Эта международная научная конференция организована в честь 22-летия объединения детских врачей Кыргызстана и 30-летия КРСУ им.Ельцина, который вносит неоценимый вклад в социально-экономическое развитие, в улучшение качества медицинской помощи населению республики и стран СНГ.