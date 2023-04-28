Садыр Жапаров - последний мост между Западом и Москвой

Президент Кыргызстана – единственный иностранный лидер, который собирается приехать в Москву на празднование Дня Победы. Комментируя его визит, российский вице-премьер Алексей Оверчук сказал, что российские власти всегда будут помнить вклад, который внесли кыргызы в победу и в защиту Москвы".

Весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли не только кыргызы, но и другие народы, населявшие многонациональный Советский Союз. Однако в нынешней ситуации никто из глав постсоветских государств не изъявил желание принять участие в параде Победы на Красной площади. Только президент Кыргызстана.

Надо отметить, что в последние годы в странах Центральной Азии (бывших союзных республиках) один за другим отменяются парады в честь Победы в Великой Отечественной войне. В Казахстане, к примеру, от военного парада отказываются четвертый год подряд. Официально это объясняется экономией бюджетных средств, а также "необходимостью решения других задач".

Что следует понимать под "другими задачами" - не секрет. С тех пор как Россия на мировой арене превратилась в страну-изгоя, а президент Владимир Путин стал, как принято говорить, "нерукопожатным", мало кто рискует поддерживать с Российской Федерацией дружественные отношения. Особенно на фоне участившихся визитов в Центральную Азию высокопоставленных лиц с Запада, контролирующих неуклонное соблюдение антироссийских санкций и не гнушающихся никакими способами и методами, чтобы максимально разъединить Азию с Россией.

Кыргызстан с начала СВО заявил о своем нейтралитете. Однако именно Кыргызстан как одно из центральноазиатских государств западные "партнеры" больше других подозревают в содействии российскому обходу экономических санкций.

А теперь – новая "беда", всколыхнувшая средства массовой информации - украинские и те из СМИ в Кыргызстане, которые кормятся за счет американских вложений. Садыр Жапаров отправляется в Москву с официальным визитом, в ходе которого намерен обсудить с российским коллегой ряд важных вопросов, а также принять участие в параде 9 мая.

Прозападные интернет-ресурсы и их комментаторы поспешили обвинить Жапарова в "трусости" и "пресмыкательстве перед "большим братом". Комментарии полны призывов "не позориться и не становиться на одну ступень с общепризнанным агрессором и убийцей". Кто-то открыто пишет, что президент Кыргызстана полностью перекинулся на российскую сторону, не задумываясь о том, чем это грозит республике. Предрекают Кыргызстану страшные бедствия по причине того, что от него окончательно отвернется Запад – со своей демократией, с защитой прав человека и прочими европейскими ценностями.

А между тем Кыргызстан – одна из немногих стран, на всем протяжении независимого развития придерживающаяся многовекторности. Мало кто может похвастаться способностью чисто по-восточному налаживать и сохранять дружеские отношения с государствами, ведущими диаметрально противоположную политику. И сегодня он из последних сил выполняет роль связующего звена между непримиримыми противниками – между Западом и Россией.

Те, кто сейчас с пеной у рта доказывает, что Кыргызстан лег под Россию, забывают о том, что именно в Кыргызстане гораздо дольше других азиатских стран продержалась американская военная база. В Узбекистане, например, она просуществовала всего четыре года и закрылась в 2005-м, в Пакистане – в 2011-м. И только Кыргызстан с его многовекторностью, лояльностью к разным режимам и извечным девизом "Ребята, давайте жить дружно!" медлил с ее выводом до 2014 года.

Наша страна уникально балансирует между двумя мирами, никак не обижая Запад, стремясь к добрососедству с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном и не забывая о своей исторической, экономической и культурной связи с Россией. И все действия президента Жапарова – тому подтверждение.

Особенно возбудились от предстоящего визита Садыра Жапарова в Москву те, кому лучше бы вообще помалкивать, ибо их это никоим образом не касается, - некто Марк Фейгин в качестве ведущего некой укропередачи и его передачный собеседник, бывший главный советник главы офиса президента Украины, по совместительству – главный украинский пропагандон Алексей (чаще его называют Люся) Арестович. Эти два персонажа почему-то посчитали себя вправе в резкой форме советовать президенту чужого государства, что и как ему надлежит делать (точнее – чего не делать).

"Мы призываем Садыра Жапарова не ездить в Москву. 9 мая вообще неизвестно, что там будет… Нафига вам этот зачумленный барак в виде Кремля и нафига вам этот зачумленный старик?.. Поэтому, Садыр, не стоит туда ездить, ты можешь обидеть своего друга в Москве и не поехать, и всем будет счастье от этого".

А кто ты такой, гражданин Арестович, кто ты такой, малоуважаемый Фейгин, чтобы, обращаясь на "ты" к главе другого государства, поучать его насчет его дальнейших действий? Какое ты и ты имеете право давить на суверенный Кыргызстан, в котором жива еще память о войне и Великой Победе и живо чувство единения с Россией?

Почему вообще предстоящий визит в Москву кыргызского президента вызывает такие волнения и такое беснование? Все это очень напоминает западную суматоху вокруг мартовской поездки в Россию Си Цзиньпина. Тогда многие западные журналисты, ссылаясь на более-менее высокопоставленных политиков, кричали, что укрепление союзнических связей между Россией и Китаем становится "настоящей проблемой для Запада".

Садыр Жапаров, как бы на него ни давили, твердо стоит на своем и не переключается в режим монополярности

Неужели наши западные партнеры столкнулись с еще одной неожиданной проблемой – с провалом полного разворота одной маленькой горной страны в сторону псевдодемократии и несколько извращенных прав человека?